Европа паникует: НАТО умирает на глазах

Европа паникует: НАТО умирает на глазах - РИА Новости, 24.03.2025

Европа паникует: НАТО умирает на глазах

2025-03-24T08:00:00+03:00

Выживет или не выживет НАТО? Этот вопрос все более активно обсуждается на Западе. Если проследить эволюцию заголовков основных СМИ за несколько последних недель, то можно выделить довольно четкую тенденцию, свидетельствующую о переходе от сомнений ко все более уверенным ответам по этому поводу. Вот лишь несколько таких примеров:Двадцать третье февраля, Politico: "НАТО может скоро умереть";Семнадцатое марта, Vox: "Трамп уже убил НАТО?";Двадцатое марта, The Daily Telegraph: "Трамп не убьет НАТО, альянс уже мертв".Забавная перекличка заголовков, причем ее можно продолжать до бесконечности — слишком много аналитических статей написано по этому поводу в последние дни. И хотя мнения звучат разные, но в подавляющем большинстве случаев авторы сходятся во мнении, что НАТО не будет заступаться за какого-то мелкого участника альянса "в случае, если на него нападут русские" (а России же, понятное дело, больше делать нечего, кроме как нападать на бедную, несчастную и беззащитную участницу НАТО).Ясно, что чаще всего в списке потенциальных жертв грядущей агрессии называют какую-нибудь страну Прибалтики. Отставной полковник британской армии Ричард Кемп, к примеру, призывает подумать над сценарием, при котором русское население Латвии обратится к Москве за помощью в защите своих этнических прав. Автор, конечно же, не предлагает поразмышлять о том, как априори устранить причину проблемы: разве британцев когда-то волновали права русского населения в той или иной стране? Нет, его больше волнует, что будет делать НАТО, когда Россия "нападет на Латвию"."Даже если бы у нас было достаточно войск и боеприпасов, чтобы сражаться, готовы ли мы увидеть, как британские парни погибают за Ригу?" — задается вопросом Кемп. Ну а дальше следует уже развитие этого захватывающего сценария: "А если мы не будем сражаться за Латвию, будем ли мы тогда действительно сражаться за Польшу или Румынию", когда придет их очередь?Ему же вторит другой британский автор, Стивен Поллард, который пишет: "Тот, кто думает, что защита, предусмотренная пятой статьей Устава НАТО, согласно которой нападение на одно государство является нападением на всех, все еще имеет значение, живет в мире фантазий". И этот поток постоянных предположений о том, что Россия почему-то обязательно должна напасть на кого-то в Европе, не заканчивается.Дошло уже даже до того, что газета The Daily Telegraph задается вопросом, будет ли НАТО объявлять войну России "из-за маленького пожара на британской подстанции, в котором даже никто не погиб". Да-да, это они нас уже в поджоге станции возле аэропорта Хитроу обвинить успели — по принципу "ну, а кто же еще". А потому рассуждают об "ответных ударах" НАТО по России. Правда, и здесь выводы печальны для авторов безумных сценариев: "Перспектива выглядит смехотворной". То есть опять Россия выйдет сухой из воды! И плевать, что она туда и не заходила.Вот такие рассуждения сегодня беспокоят западную публику. Причем здесь приведены мнения британских авторов, но мы же слышим, что в Прибалтийских странах истерика еще серьезнее. А с недавних пор к этому хору присоединились некоторые страны Северной Европы. Особенно старается Дания, которая столкнулась с перспективой утраты большей части своих территорий из-за притязаний на них главного участника НАТО. Причем если к планам Трампа относительно Гренландии датчане постепенно привыкли, то полной неожиданностью для них стало поведение как бы "своего" генсека НАТО Марка Рютте, который подхихикивал президенту США, пока тот рассуждал об аннексии острова.Таким образом, запугав себя, с одной стороны, "русской угрозой", а с другой — "отказом США от лидерства", европейцы начали активно упражняться в выработке различных формул реанимации альянса без Америки. Как сообщает Financial Times, основные европейские участники НАТО (Британия, Франция, Германия и упомянутые северные страны) ведут дискуссию о том, как в течение ближайших пяти-десяти лет перенять на себя основные функции по управлению блоком и обороне континента.Но вопрос заключается в том, согласятся ли на такие реформы США. Financial Times цитирует некоего неназванного европейского чиновника, который прямо говорит: "Вам придется заключать сделку с американцами, и неясно, захотят ли они делать это". Неудивительно, что многие разошлись в оценке планов США отказаться от должности командующего вооруженными силами НАТО в Европе. Следует заметить: слух об этих планах был вброшен именно американскими СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, и он сразу распалил спекуляции по поводу "деамериканизации" НАТО.Нидерландская колумнистка Каролин де Грюйтер как раз полагает, что европейцы неправильно "прочитали" Трампа: тот не собирается оставлять Европу в покое, а хочет "полностью подчинить ее себе, сделать своим протекторатом". Но она успокаивает читателей: "К счастью, Европа просыпается". В подтверждение голландка приводит данные опроса общественного мнения, проведенного в крупнейших странах ЕС, в ходе которого 51 процент опрошенных заявили, что считают Трампа "врагом Европы", а лишь девять процентов — "другом". В чем здесь колумнистка усмотрела признаки "пробуждения Европы" и как это может противоречить планам превращения континента в "протекторат США", сказать сложно.При этом значительное число европейских авторов ставят под сомнение возможности Европы для ведения какой бы то ни было самостоятельной оборонной политики. Так, еще один голландский колумнист — Микель Керрес пишет: "Даже если исключить из уравнения ядерное сдерживание, которое почти полностью находится в руках США, "деамериканизация" европейской обороны представляет собой огромную и сложную задачу. В настоящее время в Европе не хватает ряда важнейших навыков и ресурсов: от транспортных самолетов до спутникового наблюдения. Более того, многие европейские страны по рукам и ногам связаны с США, поскольку используют передовые американские системы вооружения". Даже если европейцы решили бы расшибиться в лепешку, при таких условиях им нужно не одно десятилетие для выстраивания самостоятельной оборонной машины.А учитывая тот факт, что многие страны отказываются участвовать в безумных прожектах по милитаризации Европы, вряд ли стоит ждать их реализации. Премьер Дании Метте Фредриксен пытается представить это как "конфликт Севера и Юга", объясняя неуступчивость Южной Европы тем, что там "тратят очень мало денег на оборону, так как находятся дальше от России". Причем ладно бы она говорила только об Италии или Испании, но она упомянула также Венгрию. Как будто Дания или тем более Британия находятся к России гораздо ближе венгров!Европейцы очень торопятся, заявляя, что они должны успеть "переизобрести" НАТО уже к июньскому саммиту альянса, на котором планируют представить Америке свое новое видение. Но если они не могут найти общего подхода, вряд ли они будут интересны Трампу. Чтобы сохранить за Европой статус протектората, он как раз будет заинтересован в продолжении войны Севера и Юга. В конце концов, принцип "Разделяй и властвуй" никто не отменял.

