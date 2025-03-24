https://ria.ru/20250324/moldavija-2007031665.html

Депутат заявил о планах ввести в Молдавии цензуру в интернете

Депутат заявил о планах ввести в Молдавии цензуру в интернете - РИА Новости, 24.03.2025

Депутат заявил о планах ввести в Молдавии цензуру в интернете

Власти Молдавии намерены перед парламентскими выборами ввести цензуру в интернете, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:20:00+03:00

2025-03-24T18:20:00+03:00

2025-03-24T18:24:00+03:00

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КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Власти Молдавии намерены перед парламентскими выборами ввести цензуру в интернете, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. "Правительство планирует ввести тотальную цензуру в интернете. Официальный документ, разработанный властями, предусматривает, что сайты могут быть заблокированы всего за 24 часа без решения суда", - написал Цырдя в своем Telegram-канале. Он отметил, что официально проект направлен на предотвращение преступлений, однако есть риск, что приведет к подавлению свободы слова. "Согласно новым инструкциям, Служба информации и безопасности и МВД смогут издавать приказы о блокировке, а интернет-провайдеры будут обязаны немедленно их исполнять! Эта инициатива появляется аккурат перед выборами и может привести к блокировке сотни аккаунтов в YouTube, TikTok и Telegram. Практически состоится тотальная зачистка интернета", - подчеркивает Цырдя. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250111/moldaviya-1993276167.html

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