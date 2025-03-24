https://ria.ru/20250324/mintrans-2006976809.html

Минтранс не поддержал "период охлаждения" для невозвратных билетов

Минтранс не поддержал "период охлаждения" для невозвратных билетов - РИА Новости, 24.03.2025

Минтранс не поддержал "период охлаждения" для невозвратных билетов

Минтранс России не поддерживает введение "периода охлаждения" для невозвратных билетов на поезда и самолеты, эта позиция проработана с перевозчиками, сообщили... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:20:00+03:00

2025-03-24T15:20:00+03:00

2025-03-24T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минтранс России не поддерживает введение "периода охлаждения" для невозвратных билетов на поезда и самолеты, эта позиция проработана с перевозчиками, сообщили РИА Новости в министерстве. Минтранс РФ попросил РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) оценить идею введения "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, написала в понедельник газета "Коммерсант". По ее данным, это инициатива Союза пассажиров. Смысл ее в том, чтобы пассажиры получили бесплатную возможность исправить ошибки, например, в выборе данных пассажира, даты или направления в течение определенного времени. Продолжительность такого периода может различаться в зависимости от глубины продажи. "Минтранс России не поддерживает введение "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов на поезда дальнего следования и самолеты. Данная позиция проработана с перевозчиками", - сообщили в министерстве.Там отметили, что в настоящее время пассажир, приобретающий билет на поезд дальнего следования или самолет, самостоятельно определяет, по какому из предложенных ему тарифов будет оформлен такой билет. Подтверждение введенной при бронировании информации осуществляется в несколько этапов, и пассажир может скорректировать внесенные при бронировании данные на любом этапе до момента оплаты.После формирования заказа и до списания денежных средств пользователь подтверждает, что ознакомлен с правилами и особенностями оформления заказа, его оплаты, оформления и переоформления, а также возврата неиспользованного проездного документа."На странице с детальной информацией о заказе перед оплатой пассажиру предоставляются данные о реквизитах поездки, стоимости билетов, тарифах, услугах. До момента оплаты электронного проездного документа пассажир вправе отказаться от заказа, в том числе в случае, если он не согласен с параметрами поездки. Переходя к оплате, пользователь соглашается со всеми представленными данными поездки", - перечислили в Минтрансе.При необходимости внесения изменений в оформленный авиабилет, в том числе в случае обнаружения ошибки, говорят в министерстве, пассажир, согласно Федеральным авиационным правилам, имеет право изменить условия договора воздушной перевозки по согласованию с перевозчиком и в соответствии с условиями примененного тарифа. Кроме того, согласно приказу Минтранса, пассажир допускается к проезду в поезде при наличии не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира, и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность."Введение "периода охлаждения" для пассажиров при оформлении проездных документов позволит недобросовестным и неуполномоченным физическим лицам бронировать проездные документы с целью их дальнейшей перепродажи. Существует риск того, что недобросовестные пассажиры смогут оформлять несколько авиабилетов, удерживая при этом места в своих личных интересах, тем самым создавая искусственный дефицит и снижая доступность билетов", - отмечают в Минтрансе.В связи с этим, резюмируют в министерстве, Минтранс России считает нецелесообразным введение "периода охлаждения" для проездных документов, оформленных по невозвратному тарифу.

https://ria.ru/20250317/mintrans-2005600400.html

https://ria.ru/20250227/mintrans-2001874132.html

https://ria.ru/20250317/mintrans-2005601471.html

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