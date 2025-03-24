https://ria.ru/20250324/korrespondent-2007052316.html
Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне СВО
Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне СВО - РИА Новости, 24.03.2025
Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне СВО
Корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации, сообщило издание в Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:54:00+03:00
2025-03-24T19:54:00+03:00
2025-03-24T22:07:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации, сообщило издание в Telegram-канале."Федорчак работал на территории Луганской Народной Республики, погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ", — говорится в заявлении.Как уточнило издание, последний репортаж журналиста вышел в эфир 23 марта, он работал в Харьковской области на Купянском направлении.Сообщается, что Федорчак родился в Крыму. Начинал корреспондентом в газете, а несколько лет назад пришел на телевидение.
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харьковская область
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происшествия, харьковская область, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне СВО
Корреспондент "Известий" Федорчак погиб в зоне спецоперации