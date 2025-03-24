https://ria.ru/20250324/korrespondent-2007052316.html

Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне СВО

Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне СВО - РИА Новости, 24.03.2025

Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне СВО

Корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации, сообщило издание в Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:54:00+03:00

2025-03-24T19:54:00+03:00

2025-03-24T22:07:00+03:00

происшествия

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007052442_0:93:2560:1533_1920x0_80_0_0_fc05ec3e08a6aa8cd323f2bcc4f72bf6.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации, сообщило издание в Telegram-канале."Федорчак работал на территории Луганской Народной Республики, погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ", — говорится в заявлении.Как уточнило издание, последний репортаж журналиста вышел в эфир 23 марта, он работал в Харьковской области на Купянском направлении.Сообщается, что Федорчак родился в Крыму. Начинал корреспондентом в газете, а несколько лет назад пришел на телевидение.

https://ria.ru/20250324/mid-2007059692.html

харьковская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, харьковская область, вооруженные силы украины, луганская народная республика