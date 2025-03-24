https://ria.ru/20250324/gryzlov-2007017250.html

Грызлов представит Россию на инаугурации Лукашенко

Грызлов представит Россию на инаугурации Лукашенко - РИА Новости, 24.03.2025

Грызлов представит Россию на инаугурации Лукашенко

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов будет присутствовать на церемонии инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко, которая пройдет во вторник в РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:22:00+03:00

2025-03-24T17:22:00+03:00

2025-03-24T17:27:00+03:00

россия

минск

в мире

борис грызлов

александр лукашенко

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МИНСК, 24 мар - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов будет присутствовать на церемонии инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко, которая пройдет во вторник в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в республике."Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов приглашен на церемонию инаугурации, будет на ней присутствовать", - сказали в пресс-службе.Церемония вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко, избранного уже в седьмой раз на высший государственный пост, назначена на 25 марта. Церемония начнется в 12.00 (совпадает с мск) во Дворце Независимости в Минске, ее покажут в прямом эфире белорусские государственные СМИ.Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей конституционного и верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила госагентству Белта, что на церемонию приглашены более 1100 человек.Ранее ЦИК Белоруссии утвердил итоги прошедших 26 января президентских выборов, в соответствии с которыми Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка избирателей на выборах в 2025 году составила 85,69%.

https://ria.ru/20250320/putin-2006260736.html

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россия, минск, в мире, борис грызлов, александр лукашенко