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Грызлов представит Россию на инаугурации Лукашенко - РИА Новости, 24.03.2025
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17:22 24.03.2025 (обновлено: 17:27 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/gryzlov-2007017250.html
Грызлов представит Россию на инаугурации Лукашенко
Грызлов представит Россию на инаугурации Лукашенко - РИА Новости, 24.03.2025
Грызлов представит Россию на инаугурации Лукашенко
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов будет присутствовать на церемонии инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко, которая пройдет во вторник в РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:22:00+03:00
2025-03-24T17:27:00+03:00
россия
минск
в мире
борис грызлов
александр лукашенко
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МИНСК, 24 мар - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов будет присутствовать на церемонии инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко, которая пройдет во вторник в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в республике."Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов приглашен на церемонию инаугурации, будет на ней присутствовать", - сказали в пресс-службе.Церемония вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко, избранного уже в седьмой раз на высший государственный пост, назначена на 25 марта. Церемония начнется в 12.00 (совпадает с мск) во Дворце Независимости в Минске, ее покажут в прямом эфире белорусские государственные СМИ.Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей конституционного и верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила госагентству Белта, что на церемонию приглашены более 1100 человек.Ранее ЦИК Белоруссии утвердил итоги прошедших 26 января президентских выборов, в соответствии с которыми Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка избирателей на выборах в 2025 году составила 85,69%.
https://ria.ru/20250320/putin-2006260736.html
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россия, минск, в мире, борис грызлов, александр лукашенко
Россия, Минск, В мире, Борис Грызлов, Александр Лукашенко
Грызлов представит Россию на инаугурации Лукашенко

Посол РФ в Минске Грызлов представит Россию на инаугурации Лукашенко

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Борис Грызлов. Архивное фото
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МИНСК, 24 мар - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов будет присутствовать на церемонии инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко, которая пройдет во вторник в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в республике.
"Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов приглашен на церемонию инаугурации, будет на ней присутствовать", - сказали в пресс-службе.
Церемония вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко, избранного уже в седьмой раз на высший государственный пост, назначена на 25 марта. Церемония начнется в 12.00 (совпадает с мск) во Дворце Независимости в Минске, ее покажут в прямом эфире белорусские государственные СМИ.
Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей конституционного и верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила госагентству Белта, что на церемонию приглашены более 1100 человек.
Ранее ЦИК Белоруссии утвердил итоги прошедших 26 января президентских выборов, в соответствии с которыми Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка избирателей на выборах в 2025 году составила 85,69%.
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