https://ria.ru/20250324/dikhlofos-2006876376.html

Дело об отравлении дихлофосом красноярской семьи завершили

Дело об отравлении дихлофосом красноярской семьи завершили - РИА Новости, 24.03.2025

Дело об отравлении дихлофосом красноярской семьи завершили

Уголовное дело об отравлении семьи дихлофосом в красноярском селе Красная сопка, в которой погибли четверо детей, завершено, обвиняемым по делу проходит глава... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:00:00+03:00

2025-03-24T10:00:00+03:00

2025-03-24T10:15:00+03:00

происшествия

красноярский край

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОЯРСК, 24 мар – РИА Новости. Уголовное дело об отравлении семьи дихлофосом в красноярском селе Красная сопка, в которой погибли четверо детей, завершено, обвиняемым по делу проходит глава семейства, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии."Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела по факту гибели четверых детей в Назаровском районе Красноярского края. Отец погибших детей обвиняется в совершении преступления… по причинению смерти по неосторожности четырем лицам", - говорится в сообщении.Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. Все они на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря 2024 года по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной красноярским краевым бюро. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).В момент трагедии мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября 2024 года она родила здорового мальчика. В начале февраля краевая прокуратура сообщила о его смерти. Региональный СК возбудил новое уголовное дело по той же статье "причинение смерти по неосторожности". По версии следствия, вечером 1 февраля женщина покормила сына и уложила спать в детскую кроватку. Проснувшись около 3 часов ночи, она нашла младенца без признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть малыша. Ребенок находился на грудном вскармливании. Накануне мать малыша употребляла пищу, приготовленную в домашних условиях. Экспертиза, по данным регионального СК, показала, что смерть малыша наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей желудочным содержимым.

https://ria.ru/20250202/krasnoyarsk-1996859438.html

https://ria.ru/20250321/mladenets-2006481264.html

https://ria.ru/20240926/dikhlofos-1974866653.html

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происшествия, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), россия