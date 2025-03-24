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Дело об отравлении дихлофосом красноярской семьи завершили - РИА Новости, 24.03.2025
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10:00 24.03.2025 (обновлено: 10:15 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/dikhlofos-2006876376.html
Дело об отравлении дихлофосом красноярской семьи завершили
Дело об отравлении дихлофосом красноярской семьи завершили - РИА Новости, 24.03.2025
Дело об отравлении дихлофосом красноярской семьи завершили
Уголовное дело об отравлении семьи дихлофосом в красноярском селе Красная сопка, в которой погибли четверо детей, завершено, обвиняемым по делу проходит глава... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:00:00+03:00
2025-03-24T10:15:00+03:00
происшествия
красноярский край
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 24 мар – РИА Новости. Уголовное дело об отравлении семьи дихлофосом в красноярском селе Красная сопка, в которой погибли четверо детей, завершено, обвиняемым по делу проходит глава семейства, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии."Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела по факту гибели четверых детей в Назаровском районе Красноярского края. Отец погибших детей обвиняется в совершении преступления… по причинению смерти по неосторожности четырем лицам", - говорится в сообщении.Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. Все они на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря 2024 года по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной красноярским краевым бюро. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).В момент трагедии мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября 2024 года она родила здорового мальчика. В начале февраля краевая прокуратура сообщила о его смерти. Региональный СК возбудил новое уголовное дело по той же статье "причинение смерти по неосторожности". По версии следствия, вечером 1 февраля женщина покормила сына и уложила спать в детскую кроватку. Проснувшись около 3 часов ночи, она нашла младенца без признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть малыша. Ребенок находился на грудном вскармливании. Накануне мать малыша употребляла пищу, приготовленную в домашних условиях. Экспертиза, по данным регионального СК, показала, что смерть малыша наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей желудочным содержимым.
https://ria.ru/20250202/krasnoyarsk-1996859438.html
https://ria.ru/20250321/mladenets-2006481264.html
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красноярский край
республика хакасия
россия
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происшествия, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Красноярский край, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Дело об отравлении дихлофосом красноярской семьи завершили

СК завершил дело об отравлении дихлофосом красноярской семьи

© Следком/TelegramОтец погибших от отравления дихлофосом под Красноярском детей признал вину
Отец погибших от отравления дихлофосом под Красноярском детей признал вину - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Следком/Telegram
Отец погибших от отравления дихлофосом под Красноярском детей признал вину
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КРАСНОЯРСК, 24 мар – РИА Новости. Уголовное дело об отравлении семьи дихлофосом в красноярском селе Красная сопка, в которой погибли четверо детей, завершено, обвиняемым по делу проходит глава семейства, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела по факту гибели четверых детей в Назаровском районе Красноярского края. Отец погибших детей обвиняется в совершении преступления… по причинению смерти по неосторожности четырем лицам", - говорится в сообщении.
Капельница - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В красноярской семье, отравившейся дихлофосом, умер младенец
2 февраля, 06:38
Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. Все они на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.
Дом отравившейся дихлофосом семьи из Красноярского края, в котором умер младенец - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Экспертиза установила причину смерти младенца в красноярской семье
21 марта, 14:59
Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря 2024 года по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной красноярским краевым бюро. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).
В момент трагедии мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября 2024 года она родила здорового мальчика. В начале февраля краевая прокуратура сообщила о его смерти. Региональный СК возбудил новое уголовное дело по той же статье "причинение смерти по неосторожности". По версии следствия, вечером 1 февраля женщина покормила сына и уложила спать в детскую кроватку. Проснувшись около 3 часов ночи, она нашла младенца без признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть малыша. Ребенок находился на грудном вскармливании. Накануне мать малыша употребляла пищу, приготовленную в домашних условиях. Экспертиза, по данным регионального СК, показала, что смерть малыша наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей желудочным содержимым.
Изъятые в доме в Назаровском районе Красноярского края флаконы инсектицидных аэрозольных средств - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Производитель рассказал о нюансах эксплуатации дихлофоса
26 сентября 2024, 14:54
 
ПроисшествияКрасноярский крайРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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