https://ria.ru/20250324/chinovnik-2006935602.html

Глава района в Нижегородской области попал в ДТП

Глава района в Нижегородской области попал в ДТП - РИА Новости, 24.03.2025

Глава района в Нижегородской области попал в ДТП

Глава Сокольского округа Нижегородской области Александр Созонов попал в ДТП, сообщили РИА Новости в районной администрации. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:33:00+03:00

2025-03-24T13:33:00+03:00

2025-03-24T13:39:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Глава Сокольского округа Нижегородской области Александр Созонов попал в ДТП, сообщили РИА Новости в районной администрации. Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что автомобиль, в котором чиновник ехал в командировку, лоб в лоб столкнулся с другой машиной. Отмечалось, что глава Сокольского округа и его водитель доставлены в больницу. Как рассказали агентству в администрации Сокольского района, глава округа Созонов действительно попал утром в ДТП. "Да, это правда. Он получил ушибы. Уже все хорошо", - сказала собеседница агентства. В свою очередь в МВД региона журналистам сообщили, что в понедельник около 08.25 у поворота на деревню Архипиха Городецкого округа водитель автомобиля Ford выехала на встречную полосу и совершила столкновение с Toyota. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Toyota, они доставлены в медицинское учреждение. "Возбуждено административное расследование по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). В настоящее время сотрудниками ГАИ проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - заявили в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.

https://ria.ru/20250313/dtp-2004859711.html

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