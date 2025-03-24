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Глава района в Нижегородской области попал в ДТП - РИА Новости, 24.03.2025
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13:33 24.03.2025 (обновлено: 13:39 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/chinovnik-2006935602.html
Глава района в Нижегородской области попал в ДТП
Глава района в Нижегородской области попал в ДТП - РИА Новости, 24.03.2025
Глава района в Нижегородской области попал в ДТП
Глава Сокольского округа Нижегородской области Александр Созонов попал в ДТП, сообщили РИА Новости в районной администрации. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:33:00+03:00
2025-03-24T13:39:00+03:00
происшествия
авто
нижегородская область
россия
сокольский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Глава Сокольского округа Нижегородской области Александр Созонов попал в ДТП, сообщили РИА Новости в районной администрации. Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что автомобиль, в котором чиновник ехал в командировку, лоб в лоб столкнулся с другой машиной. Отмечалось, что глава Сокольского округа и его водитель доставлены в больницу. Как рассказали агентству в администрации Сокольского района, глава округа Созонов действительно попал утром в ДТП. "Да, это правда. Он получил ушибы. Уже все хорошо", - сказала собеседница агентства. В свою очередь в МВД региона журналистам сообщили, что в понедельник около 08.25 у поворота на деревню Архипиха Городецкого округа водитель автомобиля Ford выехала на встречную полосу и совершила столкновение с Toyota. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Toyota, они доставлены в медицинское учреждение. "Возбуждено административное расследование по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). В настоящее время сотрудниками ГАИ проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - заявили в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.
https://ria.ru/20250313/dtp-2004859711.html
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происшествия, авто, нижегородская область, россия, сокольский район, ford motor, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Россия, Сокольский район, Ford Motor, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
Глава района в Нижегородской области попал в ДТП

Глава Сокольского округа Нижегородской области Созонов попал в ДТП

© Фото : Александр Созонов/TelegramГлава Сокольского округа Нижегородской области Александр Созонов
Глава Сокольского округа Нижегородской области Александр Созонов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Александр Созонов/Telegram
Глава Сокольского округа Нижегородской области Александр Созонов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Глава Сокольского округа Нижегородской области Александр Созонов попал в ДТП, сообщили РИА Новости в районной администрации.
Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что автомобиль, в котором чиновник ехал в командировку, лоб в лоб столкнулся с другой машиной. Отмечалось, что глава Сокольского округа и его водитель доставлены в больницу.
Как рассказали агентству в администрации Сокольского района, глава округа Созонов действительно попал утром в ДТП. "Да, это правда. Он получил ушибы. Уже все хорошо", - сказала собеседница агентства.
В свою очередь в МВД региона журналистам сообщили, что в понедельник около 08.25 у поворота на деревню Архипиха Городецкого округа водитель автомобиля Ford выехала на встречную полосу и совершила столкновение с Toyota. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Toyota, они доставлены в медицинское учреждение.
"Возбуждено административное расследование по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). В настоящее время сотрудниками ГАИ проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - заявили в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.
Место происшествия, где БТР переехал легковой автомобиль в Махачкале - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Махачкале бронетранспортер переехал легковой автомобиль
13 марта, 19:54
 
ПроисшествияАвтоНижегородская областьРоссияСокольский районFord MotorГИБДД МВД РФToyota Corolla
 
 
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