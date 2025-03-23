Медведев прокомментировал "звонок" Макрона во время брифинга Зеленского
Медведев: Зеленский устроил цирк, изображая телефонный звонок Макрона
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил цирк, изображая телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона во время брифинга, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев во "ВКонтакте".
Он сравнил эту ситуацию со случаем, произошедшим в 1990-х годах во время заседания правления компании среднего уровня.
"Генеральный неожиданно произносит: "Через пять минут мне позвонит премьер-министр". И действительно — звонок. Он снимает трубку и коротко повелительным тоном говорит: "Да, господин председатель правительства, спасибо. Все сделаем, позвоню вам!". И резко бросает трубку. Присутствующие не знают, что сказать, находясь в <...> как бы помягче выразиться. Директор с видом триумфатора продолжает совещание. Кто звонил и по какому поводу, так никто и не узнал", — рассказал Медведев.
По его словам, такой же цирк устроил и Зеленский, якобы показав, кто "старший на арене", изображая беседу с Макроном.
"Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню. Публика из массмедиа — в экзальтации, коверный клоун — в ударе. Кто звонил — узнать не удалось. Как в описанном случае", — отметил зампред Совбеза.
Он также обратил внимание, что Париж эту ситуацию никак не прокомментировал, что и нужно было Зеленскому.
"Печально <...> Ведь от этого кривляющегося выродка зависит судьба миллионов людей на территории бывшей Украины", — резюмировал политик.
В четверг агентство УНИАН сообщило, что во время онлайн-брифинга с журналистами главе киевского режима якобы позвонил Макрон. Зеленский ответил, что сейчас общается со СМИ и пообещал перезвонить через 15-20 минут. Он также заявил, что якобы часто общается с французским лидером, "в основном раз в день".