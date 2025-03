"Его цинично обманули": у Трампа не получилось остановить войну

https://ria.ru/20250323/vostok-2006510305.html

Мирный процесс вокруг конфликта в Газе застопорился — израильская армия возобновила боевые действия. Под обстрелами ЦАХАЛ в последние дни погибли сотни... РИА Новости, 23.03.2025

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Мирный процесс вокруг конфликта в Газе застопорился — израильская армия возобновила боевые действия. Под обстрелами ЦАХАЛ в последние дни погибли сотни палестинцев. О том, как развиваются события на Ближнем Востоке и к чему это может привести, — в материале РИА Новости.Перемирие закончилосьВо вторник Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации. "С этого момента переговоры будут вестись только под огнем. ХАМАС уже почувствовало силу наших ударов. И я хочу заверить их: это только начало", — сказал он.В Министерстве здравоохранения региона сообщили: в результате воздушных атак на города Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис, Рафах, Джабалия, а также лагерь беженцев Нусейрат погибли 412 человек, более 500 — ранены.Как уточнил РИА Новости источник в ХАМАС, среди жертв — члены политбюро движения Исаам ад-Даалис, Абу Убейда аль-Джамаси, заместитель министра внутренних дел в Газе Махмуд Абу Ватфа, заместитель министра юстиции Ахмед аль-Хатта.В ХАМАС заявили: решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор для заложников, которые остаются в секторе Газа.Без четкого планаСоглашение о прекращении огня подписали в январе. Первый этап, как и планировали, продлился 42 дня. За это время должны были освободить 33 заложника — в первую очередь женщин и детей, а также раненых и других нуждающихся в медпомощи. Домой вернулись 25, восемь скончались в плену.Тель-Авив, со своей стороны, выпустил из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных.Второй этап предусматривал вывод войск ЦАХАЛ. После этого предполагалось обсудить достижение устойчивого мира и приступить к восстановлению сектора Газа.Издание Times of Israel утверждает со ссылкой на неназванного израильского чиновника, что еще в конце февраля ХАМАС предлагали два варианта: либо согласиться на условия Тель-Авива, по которым его лидеры должны покинуть Газу, а само движение разоружиться, либо и дальше освобождать заложников в обмен на продление перемирия.Третья опция — возврат к боевым действиям. На этом, судя по всему, и остановились. Посредничество США, на которое возлагали большие надежды, не помогло. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг проинформировала, что Дональд Трамп одобрил решение Нетаньяху.За несколько часов до этого ЦАХАЛ приступила к наземной операции в районе населенного пункта Бейт-Лахия.Палестинцы продолжают гибнуть. Всего с 7 октября 2023-го — почти 50 тысяч жертв, 113 тысяч пострадавших.Не остались в сторонеНа этом фоне йеменское движение "Ансар Алла" выразило готовность атаковать израильские суда в Красном и Аравийском морях. А новая американская администрация сама затеяла операцию против хуситов, которых в Вашингтоне официально признали террористами."Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене", — заявил Трамп.Американские ВВС нанесли удары по подконтрольной "Ансар Алла" территории. В ответ хуситы несколько раз пытались нанести ущерб авианосцу США Harry Truman и возобновили ракетные обстрелы Израиля.Госсекретарь Марко Рубио пояснил: наземная операция не планируется, однако ВВС продолжат работать до тех пор, пока хуситы не лишатся возможности препятствовать судоходству в регионе.В том, что такая задача в принципе выполнима, сомневаются даже американские эксперты."Военное решение, особенно основанное исключительно на авианалетах, вряд ли окажется достаточным", — приводит слова Джека Кеннеди, главы направления политических рисков по Ближнему Востоку и Северной Африке в S&P Global Market Intelligence, The New York Times. Даже после недавних масштабных ударов по объектам в Йемене ведущие судоходные компании, включая Maersk и MSC, отказались возвращаться к маршрутам через Красное море, отмечает издание. Грузы по-прежнему отправляют в обход — через юг Африки, хотя это и дольше, и дороже.На пороге большой войныПричем все это, возможно, лишь прелюдия к куда более масштабному конфликту. Трамп обвинил в поддержке "Ансар Алла" Тегеран."Тому есть надежные подтверждения. Иран должен немедленно прекратить военные поставки хуситам. Пусть они сами сражаются. В любом случае их ждет поражение, но без посторонней помощи это произойдет быстрее", — написал он в соцсети Truth Social.В Тегеране все отрицают, но американский президент настроен решительно.Несколько недель назад он отправил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи о том, что предпочел бы заключить сделку по атомной программе. На самом деле, указывает американское издание Axios, это был ультиматум. Трамп дал Тегерану два месяца на размышление. Если предложение отклонят, "шансы на удары США или Израиля по ядерным объектам Ирана резко вырастут".В свою очередь, в Тегеране подчеркнули, что давление в этом вопросе неприемлемо. Министр иностранных дел Аббас Аракчи сказал, что Трамп получит ответ в ближайшие дни.Как бы то ни было, если с Ираном еще сохраняется вероятность дипломатического соглашения, то с Палестиной этого уже нет. То есть война, унесшая десятки тысяч жизней, разгорится с новой силой.

