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"Его цинично обманули": у Трампа не получилось остановить войну - РИА Новости, 23.03.2025
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08:00 23.03.2025 (обновлено: 08:02 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/vostok-2006510305.html
"Его цинично обманули": у Трампа не получилось остановить войну
"Его цинично обманули": у Трампа не получилось остановить войну - РИА Новости, 23.03.2025
"Его цинично обманули": у Трампа не получилось остановить войну
Мирный процесс вокруг конфликта в Газе застопорился — израильская армия возобновила боевые действия. Под обстрелами ЦАХАЛ в последние дни погибли сотни... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T08:00:00+03:00
2025-03-23T08:02:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
иран
сша
йемен
сектор газа
хамас
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Мирный процесс вокруг конфликта в Газе застопорился — израильская армия возобновила боевые действия. Под обстрелами ЦАХАЛ в последние дни погибли сотни палестинцев. О том, как развиваются события на Ближнем Востоке и к чему это может привести, — в материале РИА Новости.Перемирие закончилосьВо вторник Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации. "С этого момента переговоры будут вестись только под огнем. ХАМАС уже почувствовало силу наших ударов. И я хочу заверить их: это только начало", — сказал он.В Министерстве здравоохранения региона сообщили: в результате воздушных атак на города Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис, Рафах, Джабалия, а также лагерь беженцев Нусейрат погибли 412 человек, более 500 — ранены.Как уточнил РИА Новости источник в ХАМАС, среди жертв — члены политбюро движения Исаам ад-Даалис, Абу Убейда аль-Джамаси, заместитель министра внутренних дел в Газе Махмуд Абу Ватфа, заместитель министра юстиции Ахмед аль-Хатта.В ХАМАС заявили: решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор для заложников, которые остаются в секторе Газа.Без четкого планаСоглашение о прекращении огня подписали в январе. Первый этап, как и планировали, продлился 42 дня. За это время должны были освободить 33 заложника — в первую очередь женщин и детей, а также раненых и других нуждающихся в медпомощи. Домой вернулись 25, восемь скончались в плену.Тель-Авив, со своей стороны, выпустил из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных.Второй этап предусматривал вывод войск ЦАХАЛ. После этого предполагалось обсудить достижение устойчивого мира и приступить к восстановлению сектора Газа.Издание Times of Israel утверждает со ссылкой на неназванного израильского чиновника, что еще в конце февраля ХАМАС предлагали два варианта: либо согласиться на условия Тель-Авива, по которым его лидеры должны покинуть Газу, а само движение разоружиться, либо и дальше освобождать заложников в обмен на продление перемирия.Третья опция — возврат к боевым действиям. На этом, судя по всему, и остановились. Посредничество США, на которое возлагали большие надежды, не помогло. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг проинформировала, что Дональд Трамп одобрил решение Нетаньяху.За несколько часов до этого ЦАХАЛ приступила к наземной операции в районе населенного пункта Бейт-Лахия.Палестинцы продолжают гибнуть. Всего с 7 октября 2023-го — почти 50 тысяч жертв, 113 тысяч пострадавших.Не остались в сторонеНа этом фоне йеменское движение "Ансар Алла" выразило готовность атаковать израильские суда в Красном и Аравийском морях. А новая американская администрация сама затеяла операцию против хуситов, которых в Вашингтоне официально признали террористами."Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене", — заявил Трамп.Американские ВВС нанесли удары по подконтрольной "Ансар Алла" территории. В ответ хуситы несколько раз пытались нанести ущерб авианосцу США Harry Truman и возобновили ракетные обстрелы Израиля.Госсекретарь Марко Рубио пояснил: наземная операция не планируется, однако ВВС продолжат работать до тех пор, пока хуситы не лишатся возможности препятствовать судоходству в регионе.В том, что такая задача в принципе выполнима, сомневаются даже американские эксперты."Военное решение, особенно основанное исключительно на авианалетах, вряд ли окажется достаточным", — приводит слова Джека Кеннеди, главы направления политических рисков по Ближнему Востоку и Северной Африке в S&amp;P Global Market Intelligence, The New York Times. Даже после недавних масштабных ударов по объектам в Йемене ведущие судоходные компании, включая Maersk и MSC, отказались возвращаться к маршрутам через Красное море, отмечает издание. Грузы по-прежнему отправляют в обход — через юг Африки, хотя это и дольше, и дороже.На пороге большой войныПричем все это, возможно, лишь прелюдия к куда более масштабному конфликту. Трамп обвинил в поддержке "Ансар Алла" Тегеран."Тому есть надежные подтверждения. Иран должен немедленно прекратить военные поставки хуситам. Пусть они сами сражаются. В любом случае их ждет поражение, но без посторонней помощи это произойдет быстрее", — написал он в соцсети Truth Social.В Тегеране все отрицают, но американский президент настроен решительно.Несколько недель назад он отправил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи о том, что предпочел бы заключить сделку по атомной программе. На самом деле, указывает американское издание Axios, это был ультиматум. Трамп дал Тегерану два месяца на размышление. Если предложение отклонят, "шансы на удары США или Израиля по ядерным объектам Ирана резко вырастут".В свою очередь, в Тегеране подчеркнули, что давление в этом вопросе неприемлемо. Министр иностранных дел Аббас Аракчи сказал, что Трамп получит ответ в ближайшие дни.Как бы то ни было, если с Ираном еще сохраняется вероятность дипломатического соглашения, то с Палестиной этого уже нет. То есть война, унесшая десятки тысяч жизней, разгорится с новой силой.
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израиль
иран
сша
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, иран, сша, йемен, сектор газа, хамас, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Иран, США, Йемен, Сектор Газа, ХАМАС, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
"Его цинично обманули": у Трампа не получилось остановить войну

NYT: удары США по хуситам не помогли обезопасить судоходство в Красном море

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Мирный процесс вокруг конфликта в Газе застопорился — израильская армия возобновила боевые действия. Под обстрелами ЦАХАЛ в последние дни погибли сотни палестинцев. О том, как развиваются события на Ближнем Востоке и к чему это может привести, — в материале РИА Новости.

Перемирие закончилось

Во вторник Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации. "С этого момента переговоры будут вестись только под огнем. ХАМАС уже почувствовало силу наших ударов. И я хочу заверить их: это только начало", — сказал он.
В Министерстве здравоохранения региона сообщили: в результате воздушных атак на города Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис, Рафах, Джабалия, а также лагерь беженцев Нусейрат погибли 412 человек, более 500 — ранены.
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Как уточнил РИА Новости источник в ХАМАС, среди жертв — члены политбюро движения Исаам ад-Даалис, Абу Убейда аль-Джамаси, заместитель министра внутренних дел в Газе Махмуд Абу Ватфа, заместитель министра юстиции Ахмед аль-Хатта.
В ХАМАС заявили: решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор для заложников, которые остаются в секторе Газа.

Без четкого плана

Соглашение о прекращении огня подписали в январе. Первый этап, как и планировали, продлился 42 дня. За это время должны были освободить 33 заложника — в первую очередь женщин и детей, а также раненых и других нуждающихся в медпомощи. Домой вернулись 25, восемь скончались в плену.
Тель-Авив, со своей стороны, выпустил из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных.
© AP Photo / Jehad AlshrafiПрибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа
Прибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Прибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа
Второй этап предусматривал вывод войск ЦАХАЛ. После этого предполагалось обсудить достижение устойчивого мира и приступить к восстановлению сектора Газа.
Издание Times of Israel утверждает со ссылкой на неназванного израильского чиновника, что еще в конце февраля ХАМАС предлагали два варианта: либо согласиться на условия Тель-Авива, по которым его лидеры должны покинуть Газу, а само движение разоружиться, либо и дальше освобождать заложников в обмен на продление перемирия.
Третья опция — возврат к боевым действиям. На этом, судя по всему, и остановились. Посредничество США, на которое возлагали большие надежды, не помогло. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг проинформировала, что Дональд Трамп одобрил решение Нетаньяху.
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа
За несколько часов до этого ЦАХАЛ приступила к наземной операции в районе населенного пункта Бейт-Лахия.
Палестинцы продолжают гибнуть. Всего с 7 октября 2023-го — почти 50 тысяч жертв, 113 тысяч пострадавших.

Не остались в стороне

На этом фоне йеменское движение "Ансар Алла" выразило готовность атаковать израильские суда в Красном и Аравийском морях. А новая американская администрация сама затеяла операцию против хуситов, которых в Вашингтоне официально признали террористами.
"Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене", — заявил Трамп.
© AP PhotoПоследствия авиаудара США в Сане, Йемен
Последствия авиаудара США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo
Последствия авиаудара США в Сане, Йемен
Американские ВВС нанесли удары по подконтрольной "Ансар Алла" территории. В ответ хуситы несколько раз пытались нанести ущерб авианосцу США Harry Truman и возобновили ракетные обстрелы Израиля.
Госсекретарь Марко Рубио пояснил: наземная операция не планируется, однако ВВС продолжат работать до тех пор, пока хуситы не лишатся возможности препятствовать судоходству в регионе.
В том, что такая задача в принципе выполнима, сомневаются даже американские эксперты.
"Военное решение, особенно основанное исключительно на авианалетах, вряд ли окажется достаточным", — приводит слова Джека Кеннеди, главы направления политических рисков по Ближнему Востоку и Северной Африке в S&P Global Market Intelligence, The New York Times. Даже после недавних масштабных ударов по объектам в Йемене ведущие судоходные компании, включая Maersk и MSC, отказались возвращаться к маршрутам через Красное море, отмечает издание. Грузы по-прежнему отправляют в обход — через юг Африки, хотя это и дольше, и дороже.

На пороге большой войны

Причем все это, возможно, лишь прелюдия к куда более масштабному конфликту. Трамп обвинил в поддержке "Ансар Алла" Тегеран.
"Тому есть надежные подтверждения. Иран должен немедленно прекратить военные поставки хуситам. Пусть они сами сражаются. В любом случае их ждет поражение, но без посторонней помощи это произойдет быстрее", — написал он в соцсети Truth Social.
В Тегеране все отрицают, но американский президент настроен решительно.
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп
Несколько недель назад он отправил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи о том, что предпочел бы заключить сделку по атомной программе. На самом деле, указывает американское издание Axios, это был ультиматум. Трамп дал Тегерану два месяца на размышление. Если предложение отклонят, "шансы на удары США или Израиля по ядерным объектам Ирана резко вырастут".
В свою очередь, в Тегеране подчеркнули, что давление в этом вопросе неприемлемо. Министр иностранных дел Аббас Аракчи сказал, что Трамп получит ответ в ближайшие дни.
Как бы то ни было, если с Ираном еще сохраняется вероятность дипломатического соглашения, то с Палестиной этого уже нет. То есть война, унесшая десятки тысяч жизней, разгорится с новой силой.
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильИранСШАЙеменСектор ГазаХАМАСДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
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