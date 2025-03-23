https://ria.ru/20250323/ukraina-2006780811.html

Песков назвал проблему, которая может появиться на Украине из-за Европы

Песков назвал проблему, которая может появиться на Украине из-за Европы - РИА Новости, 23.03.2025

Песков назвал проблему, которая может появиться на Украине из-за Европы

Европа собирается добавить к первопричинам конфликта на Украине еще и проблему потенциального размещения там контингента стран НАТО, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:54:00+03:00

2025-03-23T14:54:00+03:00

2025-03-23T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европа собирается добавить к первопричинам конфликта на Украине еще и проблему потенциального размещения там контингента стран НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью. "Европа, которая вместо того, чтобы думать, как устранить первопричины конфликта - а без устранения первопричин конфликта вокруг Украины остановить войну невозможно - эта Европа собирается добавить дополнительно к этим первопричинам контингенты стран НАТО, которые, они говорят, потенциально могут быть размещены на территории Украины", - сказал Песков журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин, нато