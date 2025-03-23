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Песков назвал проблему, которая может появиться на Украине из-за Европы - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:54 23.03.2025 (обновлено: 14:55 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006780811.html
Песков назвал проблему, которая может появиться на Украине из-за Европы
Песков назвал проблему, которая может появиться на Украине из-за Европы - РИА Новости, 23.03.2025
Песков назвал проблему, которая может появиться на Украине из-за Европы
Европа собирается добавить к первопричинам конфликта на Украине еще и проблему потенциального размещения там контингента стран НАТО, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:54:00+03:00
2025-03-23T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
россия
дмитрий песков
павел зарубин
нато
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европа собирается добавить к первопричинам конфликта на Украине еще и проблему потенциального размещения там контингента стран НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью. "Европа, которая вместо того, чтобы думать, как устранить первопричины конфликта - а без устранения первопричин конфликта вокруг Украины остановить войну невозможно - эта Европа собирается добавить дополнительно к этим первопричинам контингенты стран НАТО, которые, они говорят, потенциально могут быть размещены на территории Украины", - сказал Песков журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html
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в мире, европа, украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, НАТО
Песков назвал проблему, которая может появиться на Украине из-за Европы

Песков: Европа хочет добавить контингент НАТО на Украине к причинам конфликта

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европа собирается добавить к первопричинам конфликта на Украине еще и проблему потенциального размещения там контингента стран НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью.
"Европа, которая вместо того, чтобы думать, как устранить первопричины конфликта - а без устранения первопричин конфликта вокруг Украины остановить войну невозможно - эта Европа собирается добавить дополнительно к этим первопричинам контингенты стран НАТО, которые, они говорят, потенциально могут быть размещены на территории Украины", - сказал Песков журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинНАТО
 
 
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