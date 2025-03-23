https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006749415.html

Суд арестовал мэра Стамбула

Суд арестовал мэра Стамбула - РИА Новости, 23.03.2025

Суд арестовал мэра Стамбула

Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил телеканал Sözcü. РИА Новости, 23.03.2025

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АНКАРА, 23 мар — РИА Новости. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил телеканал Sözcü."Мэр столичного муниципалитета Стамбула Экрем Имамоглу был арестован в рамках расследования коррупции", — указано в материале.Помимо этого суд вынес решение о судебном контроле по статье о содействию терроризму, в которой также подозревают Имамоглу."Экрем Имамоглу Имамоглу был арестован в рамках расследования дела о коррупции и мошенничестве на сумму 560 миллиардов турецких лир и отправлен в тюрьму. С другой стороны, в отношении Имамоглу было вынесено решение о судебном контроле в связи с расследованием дела о терроризме", — уточнил телеканал.Дело мэра СтамбулаМэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Он в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания.При этом Стамбульский университет решил аннулировать диплом мэра. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как Конституция Турции позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с оконченным высшим образованием.Имамоглу остается единственным кандидатом на праймериз от Оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР) и считается главным противником Реджепа Тайипа Эрдогана.Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, хотя власти продлили до 27 марта запрет на любые митинги и демонстрации. СНР призывает сторонников выходить на улицы.

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https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006728939.html

https://ria.ru/20250322/erdogan-2006712882.html

https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006729967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, стамбул, в мире