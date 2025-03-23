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Современные метеорологи смогли бы спасти "Титаник", заявил Вильфанд - РИА Новости, 23.03.2025
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03:49 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/titanik-2006734420.html
Современные метеорологи смогли бы спасти "Титаник", заявил Вильфанд
Современные метеорологи смогли бы спасти "Титаник", заявил Вильфанд - РИА Новости, 23.03.2025
Современные метеорологи смогли бы спасти "Титаник", заявил Вильфанд
Современные технологии, которые есть у метеорологов, позволяют предотвратить повторение катастрофы, подобной крушению "Титаника", заявил РИА Новости научный... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T03:49:00+03:00
2025-03-23T03:49:00+03:00
атлантический океан
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
всемирная метеорологическая организация
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Современные технологии, которые есть у метеорологов, позволяют предотвратить повторение катастрофы, подобной крушению "Титаника", заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в водах Атлантического океана затонул лайнер "Титаник", на борту которого находились более 2200 человек. "Безусловно, совершенно определённо можно утверждать, что ничего подобного бы не произошло. Сейчас это исключено", - ответил Вильфанд на вопрос, могут ли современные технологии в метеорологии предотвратить повторение катастрофы с "Титаником". Вильфанд подчеркнул, что спутниковая метеорология сегодня достигла больших высот, поэтому все айсберги хорошо видны специалистам. Синоптик также напомнил, что на орбите действует российский гидрометеорологический спутник "Арктика-М", аналога которому в мире нет. Однако качество метеорологических и океанологических прогнозов за последние сто лет выросли настолько, что предотвратить подобную катастрофу удалось бы и без спутников, отметил Вильфанд. Метеоролог добавил, что моряки при пересечении Атлантического океана в настоящее время используют рекомендованные курсы, которые формируются на основе прогнозов погоды. В таких рекомендациях четко указано, где сейчас бушует циклон, ожидается усиление ветра или дрейфует льдина. Всемирный метеорологический день ежегодно отмечается во всем мире 23 марта. В 1950 году в этот день вступила в силу конвенция, учредившая Всемирную метеорологическую организацию, ВМО.
https://ria.ru/20240916/verf-1973037506.html
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атлантический океан, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, всемирная метеорологическая организация
Атлантический океан, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Всемирная метеорологическая организация
Современные метеорологи смогли бы спасти "Титаник", заявил Вильфанд

Вильфанд: современные метеорологи смогли бы спасти "Титаник"

© 20th Century Fox Film Corporation (1997)Кадр из фильма "Титаник"
Кадр из фильма Титаник - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© 20th Century Fox Film Corporation (1997)
Кадр из фильма "Титаник". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Современные технологии, которые есть у метеорологов, позволяют предотвратить повторение катастрофы, подобной крушению "Титаника", заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в водах Атлантического океана затонул лайнер "Титаник", на борту которого находились более 2200 человек.
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"Безусловно, совершенно определённо можно утверждать, что ничего подобного бы не произошло. Сейчас это исключено", - ответил Вильфанд на вопрос, могут ли современные технологии в метеорологии предотвратить повторение катастрофы с "Титаником".
Вильфанд подчеркнул, что спутниковая метеорология сегодня достигла больших высот, поэтому все айсберги хорошо видны специалистам. Синоптик также напомнил, что на орбите действует российский гидрометеорологический спутник "Арктика-М", аналога которому в мире нет.
Однако качество метеорологических и океанологических прогнозов за последние сто лет выросли настолько, что предотвратить подобную катастрофу удалось бы и без спутников, отметил Вильфанд.
Метеоролог добавил, что моряки при пересечении Атлантического океана в настоящее время используют рекомендованные курсы, которые формируются на основе прогнозов погоды. В таких рекомендациях четко указано, где сейчас бушует циклон, ожидается усиление ветра или дрейфует льдина.
Всемирный метеорологический день ежегодно отмечается во всем мире 23 марта. В 1950 году в этот день вступила в силу конвенция, учредившая Всемирную метеорологическую организацию, ВМО.
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Атлантический океанРоссияРоман ВильфандГидрометцентрВсемирная метеорологическая организация
 
 
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