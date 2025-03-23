https://ria.ru/20250323/titanik-2006734420.html

Современные метеорологи смогли бы спасти "Титаник", заявил Вильфанд

Современные метеорологи смогли бы спасти "Титаник", заявил Вильфанд - РИА Новости, 23.03.2025

Современные метеорологи смогли бы спасти "Титаник", заявил Вильфанд

Современные технологии, которые есть у метеорологов, позволяют предотвратить повторение катастрофы, подобной крушению "Титаника", заявил РИА Новости научный... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T03:49:00+03:00

2025-03-23T03:49:00+03:00

2025-03-23T03:49:00+03:00

атлантический океан

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

всемирная метеорологическая организация

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Современные технологии, которые есть у метеорологов, позволяют предотвратить повторение катастрофы, подобной крушению "Титаника", заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в водах Атлантического океана затонул лайнер "Титаник", на борту которого находились более 2200 человек. "Безусловно, совершенно определённо можно утверждать, что ничего подобного бы не произошло. Сейчас это исключено", - ответил Вильфанд на вопрос, могут ли современные технологии в метеорологии предотвратить повторение катастрофы с "Титаником". Вильфанд подчеркнул, что спутниковая метеорология сегодня достигла больших высот, поэтому все айсберги хорошо видны специалистам. Синоптик также напомнил, что на орбите действует российский гидрометеорологический спутник "Арктика-М", аналога которому в мире нет. Однако качество метеорологических и океанологических прогнозов за последние сто лет выросли настолько, что предотвратить подобную катастрофу удалось бы и без спутников, отметил Вильфанд. Метеоролог добавил, что моряки при пересечении Атлантического океана в настоящее время используют рекомендованные курсы, которые формируются на основе прогнозов погоды. В таких рекомендациях четко указано, где сейчас бушует циклон, ожидается усиление ветра или дрейфует льдина. Всемирный метеорологический день ежегодно отмечается во всем мире 23 марта. В 1950 году в этот день вступила в силу конвенция, учредившая Всемирную метеорологическую организацию, ВМО.

https://ria.ru/20240916/verf-1973037506.html

https://ria.ru/20240902/titanik-1970057598.html

атлантический океан

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атлантический океан, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, всемирная метеорологическая организация