Современные метеорологи смогли бы спасти "Титаник", заявил Вильфанд
Вильфанд: современные метеорологи смогли бы спасти "Титаник"
© 20th Century Fox Film Corporation (1997)Кадр из фильма "Титаник"
© 20th Century Fox Film Corporation (1997)
Кадр из фильма "Титаник". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Современные технологии, которые есть у метеорологов, позволяют предотвратить повторение катастрофы, подобной крушению "Титаника", заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в водах Атлантического океана затонул лайнер "Титаник", на борту которого находились более 2200 человек.
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"Безусловно, совершенно определённо можно утверждать, что ничего подобного бы не произошло. Сейчас это исключено", - ответил Вильфанд на вопрос, могут ли современные технологии в метеорологии предотвратить повторение катастрофы с "Титаником".
Вильфанд подчеркнул, что спутниковая метеорология сегодня достигла больших высот, поэтому все айсберги хорошо видны специалистам. Синоптик также напомнил, что на орбите действует российский гидрометеорологический спутник "Арктика-М", аналога которому в мире нет.
Однако качество метеорологических и океанологических прогнозов за последние сто лет выросли настолько, что предотвратить подобную катастрофу удалось бы и без спутников, отметил Вильфанд.
Метеоролог добавил, что моряки при пересечении Атлантического океана в настоящее время используют рекомендованные курсы, которые формируются на основе прогнозов погоды. В таких рекомендациях четко указано, где сейчас бушует циклон, ожидается усиление ветра или дрейфует льдина.
Всемирный метеорологический день ежегодно отмечается во всем мире 23 марта. В 1950 году в этот день вступила в силу конвенция, учредившая Всемирную метеорологическую организацию, ВМО.
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