https://ria.ru/20250323/prazdnik-2006671820.html

23 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

23 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 23.03.2025

23 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

23 марта 2025 года в праздничном календаре России и других стран мира тесно связан с наблюдением за атмосферными явлениями и не одним, а сразу несколькими... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T06:00:00+03:00

2025-03-23T06:00:00+03:00

2025-03-23T06:00:00+03:00

россия

праздники

религиозные праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006673392_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_43452cd996e405c4bb2ef471edffb2ce.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. 23 марта 2025 года в праздничном календаре России и других стран мира тесно связан с наблюдением за атмосферными явлениями и не одним, а сразу несколькими праздниками. Причем не только народными, но и профессиональными, международными. Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать по приметам и какими важными событиями запомнился этот день в истории - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииС 2009 года свой профессиональный праздник отмечают специалисты, которые не только отвечают за регулярные и максимально точные прогнозы погоды, но и своевременно предупреждают россиян об опасных природно-климатических явлениях.Профессиональный праздникДень работников гидрометеорологической службы России был официально введен в праздничный календарь страны в 2008 году, но впервые отметили его лишь на следующий год. Дату выбрали, ориентируясь на похожий праздник, но международного масштаба - Всемирный день метеорологии, который во многих странах отмечается в этот же день, 23 марта.Считается, что история отечественной гидрометеорологической службы началась в первой половине 19 века, когда в стране была открыта первая специализированная обсерватория и начались регулярные метеорологические и магнитные наблюдения.Церковный праздник сегодня23 марта в церковном календаре чтят память мученика Кодрата Коринфского и пострадавших вместе с ним других мучеников и мучениц. Еще до рождения сына мать Кондрата была вынуждена скрываться в горах, так как христиане в то время подвергались серьезным гонениям. После смерти матери святой остался жить в пустыне, много молился, занимался врачеванием. Постепенно вокруг него сформировался круг друзей и последователей, однако по приказу императора за свою веру они были казнены.В период правления императора Декия (а затем - и его преемника) были казнены за христианскую веру мученики Кодрат Никомидийский, Саторин, Руфин и прочие. День их памяти также отмечается 23 марта.Также на этот день выпадают дни памяти:Народный праздникВ народе день 23 марта носил название “Василиса - вешней воды указательница” (или сокращенно Василиса Указательница). Считалось, что она способна управлять весенними ручьями и даже наделяла их памятью. Однако сезонное половодье могло быть опасным: нужно было внимательно следить, чтобы вода не затопила в доме погреб. А еще в этот день нередко гремели первые весенние грозы.В этот день не было принято устраивать богатые и шумные застолья, однако угостить домочадцев чем-то вкусным (например, свежей выпечкой) считалось доброй традицией. На Василису старались не планировать никаких операций, ведь восстановление после них могло всерьез затянуться. Многие в этот день проводили очищение дома, хотя менять постельное белье не рекомендовалось.Внимательно следили за погодой. По небу бегут многочисленные облака? Впереди ждет пасмурная, но теплая погода. Дует холодный ветер? Зима не спешит уступать первенство весне, и не исключены еще заморозки.Какой сегодня праздник в миреУже упомянутый выше Всемирный метеорологический день вот уже более полувека отмечается 23 марта, это связано с созданием Всемирной метеорологической организации (она начала свою работу в 1950 году). Каждый год для этого праздника выбирается особая тема, в 2025 году она звучит следующим образом: “Преодолеваем разрыв в области заблаговременных предупреждений вместе”.На 23 марта в текущем году выпадает и День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, который ежегодно отмечается в четвертое воскресенье марта.А вот в Боливии в этот день в память о событиях 19 века отмечается День моря.Памятные даты в истории1839 год - день рождения известного выражения "O.K.", которое впервые появилось на страницах одной из бостонских газет;1876 год - инженер Павел Яблочков запатентовал созданную им "электрическую свечу", которая фактически стала первым в мире электрическим источником света;1900 год - на острове Крит найдены руины легендарного дворца Минотавра, известного как Лабиринт;2001 год - в водах Тихого океана затонули останки российской орбитальной станции "Мир".Кто родился 23 марта из знаменитостейВ этот весенний день отмечают дни рождения многих известных личностей. Среди них:Именины23 марта свои именины отмечают Анастасия, Василиса, Галина, Виктор, Георгий, Денис и Леонид, а также Дмитрий, Киприан, Клавдия, Кондратий, Марк, Ника, Михаил, Никифор, Павел и Феодора.

https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html

https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html

https://ria.ru/20250322/kalendar-1778149275.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, праздники, религиозные праздники