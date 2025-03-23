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В результате пожаров в Южной Корее погибли четыре человека, сообщает Рёнхап
В результате пожаров в Южной Корее погибли четыре человека, сообщает Рёнхап - РИА Новости, 23.03.2025
В результате пожаров в Южной Корее погибли четыре человека, сообщает Рёнхап
Лесные пожары охватили Южную Корею, четыре человека погибли, шесть пострадали, около 1,5 тысяч были эвакуированы, сообщает в воскресенье агентство Ренхап со... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T06:22:00+03:00
2025-03-23T06:22:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Лесные пожары охватили Южную Корею, четыре человека погибли, шесть пострадали, около 1,5 тысяч были эвакуированы, сообщает в воскресенье агентство Ренхап со ссылкой на спасательные службы. По данным агентства, пожары начались в пятницу в уезде Санчхон провинции Кенсан-Намдо. Огонь быстро распространяется на другие области из-за сильного ветра. "По меньшей мере четыре человека погибли, шесть пострадали, около 1500 человек были эвакуированы по мере того, как лесные пожары... сожгли области юго-восточного региона", - отмечает Ренхап со ссылкой на спасательные службы. Среди пострадавших пять человек находятся в тяжелом состоянии. На сегодняшний день сгорело около 3286 гектаров, уточняет агентство.
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в мире, южная корея
В результате пожаров в Южной Корее погибли четыре человека, сообщает Рёнхап
Рёнхап: в результате лесных пожаров в Южной Корее погибли четыре человека