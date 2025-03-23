https://ria.ru/20250323/izrail-2006794737.html

Израиль усиливает контроль на юге сектора Газа

Израиль усиливает контроль на юге сектора Газа - РИА Новости, 23.03.2025

Израиль усиливает контроль на юге сектора Газа

Израильские силы завершили окружение района Тель-ас-Султан в Рафахе на юге сектора Газа с целью уничтожения объектов террористической инфраструктуры и... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:18:00+03:00

2025-03-23T16:18:00+03:00

2025-03-23T16:18:00+03:00

в мире

израиль

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Израильские силы завершили окружение района Тель-ас-Султан в Рафахе на юге сектора Газа с целью уничтожения объектов террористической инфраструктуры и расширения зоны безопасности в этом районе, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В последние часы войска Армии обороны Израиля провели операцию и завершили окружение Тель-ас-Султана в Рафахе. Целью операции является демонтаж объектов террористической инфраструктуры и уничтожение террористов в этом районе, чтобы усилить контроль и расширить зону безопасности на юге Газы", - говорится в сообщении. Ранее в марте Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250323/okkupatsiya-2006792941.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году