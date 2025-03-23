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В Химках прошли первые весенние субботники - РИА Новости, 23.03.2025
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11:55 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/himki-2006759610.html
В Химках прошли первые весенние субботники
В Химках прошли первые весенние субботники - РИА Новости, 23.03.2025
В Химках прошли первые весенние субботники
В Химках провели первые весенние субботники, в которых приняли участие сотрудники градообразующих организаций и предприниматели города, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T11:55:00+03:00
2025-03-23T11:55:00+03:00
общество
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Химках провели первые весенние субботники, в которых приняли участие сотрудники градообразующих организаций и предприниматели города, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Старт субботникам дала глава города Елена Землякова. Уборку вели по четырем адресам - на Барашкинском пруду, улицах Ленинградская, Репина и Коммунальном проезде. В общей сложности удалось очистить около пяти гектаров зеленых зон. "Мы вместе с сотрудниками городских предприятий провели первые субботники. Дали старт масштабной уборке города, которую продолжат субботники в следующие выходные. В этот раз адреса выбрали сотрудники предприятий, в будущем локации определим вместе с жителями", - приводятся в сообщении слова Земляковой. В субботниках участвовали сотрудники НПО имени Лавочкина и машиностроительного КБ "Искра", специалисты "Мострансавто", "Строймонтажконструкция", "Глобал Эдж", "Шереметьево Безопасность", "МГМ Логистик", "Фармзащита" и местные предприниматели. Навести порядок пришли десятки человек. В рамках подготовки к летнему сезону в марте и апреле в округе также пройдут масштабные субботники. На улицах соберут мусор, очистят бордюры, дорожные знаки и транспортные остановки от грязи и пыли, а также отремонтируют дороги. Работы будут вестись в каждом микрорайоне города, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250321/khimki-2006445052.html
https://ria.ru/20240917/perekhody-1973257824.html
химки (городской округ в московской области)
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общество, химки (городской округ в московской области)
Общество, Химки (городской округ в Московской области)
В Химках прошли первые весенние субботники

Глава Химок Землякова дала старт первым весенним субботникам в округе

© Фото : предоставлено пресс-службой городского округа ХимкиПервый весенний субботник в Химках
Первый весенний субботник в Химках - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой городского округа Химки
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Химках провели первые весенние субботники, в которых приняли участие сотрудники градообразующих организаций и предприниматели города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Старт субботникам дала глава города Елена Землякова. Уборку вели по четырем адресам - на Барашкинском пруду, улицах Ленинградская, Репина и Коммунальном проезде. В общей сложности удалось очистить около пяти гектаров зеленых зон.
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"Мы вместе с сотрудниками городских предприятий провели первые субботники. Дали старт масштабной уборке города, которую продолжат субботники в следующие выходные. В этот раз адреса выбрали сотрудники предприятий, в будущем локации определим вместе с жителями", - приводятся в сообщении слова Земляковой.
В субботниках участвовали сотрудники НПО имени Лавочкина и машиностроительного КБ "Искра", специалисты "Мострансавто", "Строймонтажконструкция", "Глобал Эдж", "Шереметьево Безопасность", "МГМ Логистик", "Фармзащита" и местные предприниматели. Навести порядок пришли десятки человек.
В рамках подготовки к летнему сезону в марте и апреле в округе также пройдут масштабные субботники. На улицах соберут мусор, очистят бордюры, дорожные знаки и транспортные остановки от грязи и пыли, а также отремонтируют дороги. Работы будут вестись в каждом микрорайоне города, отметили в пресс-службе.
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ОбществоХимки (городской округ в Московской области)
 
 
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