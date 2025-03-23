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Европа предпочитает тратить средства на милитаризацию, заявил Песков
Европа предпочитает тратить средства на милитаризацию, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2025
Европа предпочитает тратить средства на милитаризацию, заявил Песков
Европа сейчас говорит о милитаризации себя и хочет тратить средства на это вместо развития здравоохранения и инфраструктуры, отметил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:23:00+03:00
2025-03-23T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европа сейчас говорит о милитаризации себя и хочет тратить средства на это вместо развития здравоохранения и инфраструктуры, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Европа говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя, и говорит о том, откуда найти 800 миллиардов евро, чтобы потратить. Не потратить эти деньги на здравоохранение, на развитие инфраструктуры, а они хотят это потратить на милитаризацию. Парадоксально", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в воскресенье Telegram-канале Зарубина.
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европа, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Европа, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Европа предпочитает тратить средства на милитаризацию, заявил Песков
Песков: Европа хочет тратить средства на свою милитаризацию вместо развития