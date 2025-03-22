https://ria.ru/20250322/zhitelnitsa-2006621557.html

Жительница Курской области два дня шла в шлепках с сыном, спасаясь от ВСУ

Жительница Курской области два дня шла в шлепках с сыном, спасаясь от ВСУ - РИА Новости, 22.03.2025

Жительница Курской области два дня шла в шлепках с сыном, спасаясь от ВСУ

Жительница курского села Новоивановка два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок, спасаясь от военных ВСУ, которые вторглись в Курскую область, рассказали РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T05:44:00+03:00

2025-03-22T05:44:00+03:00

2025-03-22T05:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 22 мар – РИА Новости. Жительница курского села Новоивановка два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок, спасаясь от военных ВСУ, которые вторглись в Курскую область, рассказали РИА Новости очевидицы, которые больше полугода прожили в оккупированном украинскими военными курском поселке Казачья Локня. По словам эвакуированных жительниц Казачьей Локни Александры и ее дочери Ольги, которые семь месяцев прожили в оккупированном поселке, из-за массированных атак украинских военных у многих жителей курских поселков в августе сгорело все нажитое, в том числе и дома. "Одна у нас прибежала с Новоивановки, она голая, босая, ей надо было одеть, обуть что-то", - рассказала Александра. Ее дочь добавила, что женщина с сыном до вторжения ВСУ владели хозяйством, собирались уезжать из поселка, но в один из дней увидели танки и были вынуждены бежать. "Два дня она шла с сыном", - добавила Ольга. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250321/vsu-2006601336.html

https://ria.ru/20250322/vsu-2006621265.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины