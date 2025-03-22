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Жительница Курской области два дня шла в шлепках с сыном, спасаясь от ВСУ
Жительница Курской области два дня шла в шлепках с сыном, спасаясь от ВСУ - РИА Новости, 22.03.2025
Жительница Курской области два дня шла в шлепках с сыном, спасаясь от ВСУ
Жительница курского села Новоивановка два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок, спасаясь от военных ВСУ, которые вторглись в Курскую область, рассказали РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:44:00+03:00
2025-03-22T05:44:00+03:00
2025-03-22T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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КУРСК, 22 мар – РИА Новости. Жительница курского села Новоивановка два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок, спасаясь от военных ВСУ, которые вторглись в Курскую область, рассказали РИА Новости очевидицы, которые больше полугода прожили в оккупированном украинскими военными курском поселке Казачья Локня. По словам эвакуированных жительниц Казачьей Локни Александры и ее дочери Ольги, которые семь месяцев прожили в оккупированном поселке, из-за массированных атак украинских военных у многих жителей курских поселков в августе сгорело все нажитое, в том числе и дома. "Одна у нас прибежала с Новоивановки, она голая, босая, ей надо было одеть, обуть что-то", - рассказала Александра. Ее дочь добавила, что женщина с сыном до вторжения ВСУ владели хозяйством, собирались уезжать из поселка, но в один из дней увидели танки и были вынуждены бежать. "Два дня она шла с сыном", - добавила Ольга. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250321/vsu-2006601336.html
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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Жительница Курской области два дня шла в шлепках с сыном, спасаясь от ВСУ
Жительница Новоивановки два дня шла в шлепках с сыном, спасаясь от ВСУ