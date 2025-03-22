https://ria.ru/20250322/yakutiya-2006667386.html

Около 5 тыс человек собрал финал V фестиваля "Муус Устар" в Якутии

Около 5 тыс человек собрал финал V фестиваля "Муус Устар" в Якутии - РИА Новости, 22.03.2025

Около 5 тыс человек собрал финал V фестиваля "Муус Устар" в Якутии

Около 5 тысяч человек со всей республики собрались на торжественном закрытии V фестиваля "Муус Устар" в спорткомплексе "Триумф" в городе Якутске, сообщили РИА... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T15:46:00+03:00

2025-03-22T15:46:00+03:00

2025-03-22T16:20:00+03:00

республика саха (якутия)

айсен николаев

россия

якутск

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ЯКУТСК, 22 мар - РИА Новости. Около 5 тысяч человек со всей республики собрались на торжественном закрытии V фестиваля "Муус Устар" в спорткомплексе "Триумф" в городе Якутске, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля. "На торжественном закрытии пятого юбилейного молодежного фестиваля "Муус Устар" в спорткомплексе "Триумф" собралось более 4,5 тысяч участников и гостей. В финальном шоу приняли участие около 500 человек - артисты, танцевальные и творческие коллективы из Якутии. На мероприятии объявили победителей всех конкурсов, прошедших в течении пяти дней фестиваля", - рассказали организаторы. Глава региона Айсен Николаев поздравил молодежь с этим грандиозным событием. Он отметил, проекты юбилейного фестиваля будут реализованы в Якутии, все они направлены на патриотическое воспитание. "Особое значение этот фестиваль имеет в том плане, что он проходит в год восьмидесятилетия Великой Победы, в Год защитника Родины, в Год защитника Отечества. И это наложило свой отпечаток на сутевые вопросы, которые рассматривались в ходе форума. В этом году в программе были много новых треков очень интересных, важных и нужных. Они связаны с патриотической темой, как, например, сохранение национальных традиций гастрономии. Появился отдельный трек архитекторов. Эти проекты уже в следующем году будут реализованы в районах нашей республики. Уверен, что и в дальнейшем "Муус Устар" будет также объединять всю молодёжь нашей республики, и, конечно, сюда будут приезжать наши гости - звёздные люди, известные люди страны по самым разным направлениям. Они будут не просто гостями, но и активными участниками фестиваля, которые делятся своим опытом", - сказал он. Фестиваль "Муус Устар" проводится в Якутии с 2021 года. Организаторы - правительство Якутии при поддержке генерального спонсора, компании "Эльга". Ранее сообщалось о том, что в рамках фестиваля на выездном заседании комитета Госдумы Якутия выступила с инициативой принятия федерального закона о патриотическом воспитании. Заместитель председателя комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ Петр Лундстрем на "Муус Устар" запустил федеральный проект "Культурный десант 45/25" .

https://ria.ru/20250225/yakutiya-2001396696.html

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якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, россия, якутск