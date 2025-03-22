https://ria.ru/20250322/territorii-2006663198.html

В Раде сделали неожиданное заявление об утраченных территориях

В Раде сделали неожиданное заявление об утраченных территориях - РИА Новости, 22.03.2025

В Раде сделали неожиданное заявление об утраченных территориях

Владимир Зеленский врет, когда заявляет, что Украина не признает потерю освобожденных Россией территорий, Киеву придется это сделать ради прочного и стабильного РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T15:03:00+03:00

2025-03-22T15:03:00+03:00

2025-03-22T18:49:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский врет, когда заявляет, что Украина не признает потерю освобожденных Россией территорий, Киеву придется это сделать ради прочного и стабильного мира, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Насколько реалистичны заявления Зеленского о том, что Украина не признает потерю территорий? На мой взгляд, это очередное вранье ларечно-клоунского режима. <…> Зеленский — патологический врун", — говорится в публикации.Дубинский напомнил, что слова Зеленского всегда преследуют одну цель — поднять себе рейтинг. Вопрос утраченных Киевом регионов в любом случае должен быть четко прописан в будущем мирном соглашении, а Украине придется официально закрепить этот отказ, добавил парламентарий. Как отметил Дубинский, спорные территории никогда не были гарантией прочного и стабильного мира.На этой неделе глава киевского режима на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что Киев никогда не признает потерю освобожденных Россией территорий.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

https://ria.ru/20250322/zelenskiy-2006611543.html

https://ria.ru/20250322/britaniya-2006618289.html

https://ria.ru/20250322/krym-2006641967.html

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