В Раде сделали неожиданное заявление об утраченных территориях
Дубинский: Зеленский врет, заявляя, что не признает потерю территорий
© Getty Images / Paula BronsteinВладимир Зеленский
© Getty Images / Paula Bronstein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский врет, когда заявляет, что Украина не признает потерю освобожденных Россией территорий, Киеву придется это сделать ради прочного и стабильного мира, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Насколько реалистичны заявления Зеленского о том, что Украина не признает потерю территорий? На мой взгляд, это очередное вранье ларечно-клоунского режима. <…> Зеленский — патологический врун", — говорится в публикации.
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Дубинский напомнил, что слова Зеленского всегда преследуют одну цель — поднять себе рейтинг. Вопрос утраченных Киевом регионов в любом случае должен быть четко прописан в будущем мирном соглашении, а Украине придется официально закрепить этот отказ, добавил парламентарий. Как отметил Дубинский, спорные территории никогда не были гарантией прочного и стабильного мира.
На этой неделе глава киевского режима на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что Киев никогда не признает потерю освобожденных Россией территорий.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
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