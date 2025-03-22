https://ria.ru/20250322/parizh-2006661906.html

В Париже при полицейской погоне пострадали 13 человек

В Париже при полицейской погоне пострадали 13 человек - РИА Новости, 22.03.2025

В Париже при полицейской погоне пострадали 13 человек

Тринадцать человек, в том числе 10 правоохранителей, пострадали в Париже в результате полицейской погони, сообщил в субботу портал actu17. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T14:46:00+03:00

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ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Тринадцать человек, в том числе 10 правоохранителей, пострадали в Париже в результате полицейской погони, сообщил в субботу портал actu17. "Десять полицейских и трое подозреваемых были ранены во время погони в Париже в ночь на субботу, после того как водитель за рулем угнанной машины отказался повиноваться (требованиям представителей правопорядка – ред.)", - говорится в материале. При попытке скрыться от правоохранителей преступник въехал в светофор, после чего в автомобиль врезалась полицейская машина, сообщает портал. В неё сзади въехала вторая полицейская машина, а в ту – третья. В результате сильного столкновения первая машина правоохранителей передними колесами оказалась на крыше угнанного авто, пишет actu17. Трое подозреваемых, пытавшиеся оторваться от полиции, были задержаны. Никто из пострадавших не получил серьезных ранений, однако несколько человек были госпитализированы, говорится в материале. Было начато расследование.

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