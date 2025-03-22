https://ria.ru/20250322/ovchinskiy-2006555688.html

В Северном Тушине в Москве построят пять ЖК по программе реновации

В Северном Тушине в Москве построят пять ЖК по программе реновации - РИА Новости, 22.03.2025

В Северном Тушине в Москве построят пять ЖК по программе реновации

Пять жилых комплексов более чем на 2 тысячи квартир построят в Северном Тушине в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T14:00:00+03:00

2025-03-22T14:00:00+03:00

2025-03-22T14:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пять жилых комплексов более чем на 2 тысячи квартир построят в Северном Тушине в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, новые дома построят на улицах Героев Панфиловцев, Свободы, а также на бульваре Яна Райниса."Общая площадь новостроек в общей сложности составит почти 240 тысяч квадратных метров. В жилых комплексах на улице Героев Панфиловцев предусмотрено по 1287 квартир с готовой улучшенной отделкой, а на улице Свободы и бульваре Яна Райниса – по 850. Новостройки расположены в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В сообщении указывается, что в подъездах домов будут обустроены пространства для консьержей и колясочные. На первых этажах предусмотрены объекты быта и услуг, а придомовую территорию благоустроят.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20250321/moskva-2006343463.html

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Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы