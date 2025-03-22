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В Северном Тушине в Москве построят пять ЖК по программе реновации - РИА Новости, 22.03.2025
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14:00 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/ovchinskiy-2006555688.html
В Северном Тушине в Москве построят пять ЖК по программе реновации
В Северном Тушине в Москве построят пять ЖК по программе реновации - РИА Новости, 22.03.2025
В Северном Тушине в Москве построят пять ЖК по программе реновации
Пять жилых комплексов более чем на 2 тысячи квартир построят в Северном Тушине в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:00:00+03:00
2025-03-22T14:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пять жилых комплексов более чем на 2 тысячи квартир построят в Северном Тушине в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, новые дома построят на улицах Героев Панфиловцев, Свободы, а также на бульваре Яна Райниса."Общая площадь новостроек в общей сложности составит почти 240 тысяч квадратных метров. В жилых комплексах на улице Героев Панфиловцев предусмотрено по 1287 квартир с готовой улучшенной отделкой, а на улице Свободы и бульваре Яна Райниса – по 850. Новостройки расположены в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В сообщении указывается, что в подъездах домов будут обустроены пространства для консьержей и колясочные. На первых этажах предусмотрены объекты быта и услуг, а придомовую территорию благоустроят.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20250321/moskva-2006343463.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В Северном Тушине в Москве построят пять ЖК по программе реновации

Овчинский: в Северном Тушине построят пять ЖК по программе реновации

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пять жилых комплексов более чем на 2 тысячи квартир построят в Северном Тушине в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, новые дома построят на улицах Героев Панфиловцев, Свободы, а также на бульваре Яна Райниса.
министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Хорошево-Мневниках в Москве строят четыре ЖК по программе реновации
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"Общая площадь новостроек в общей сложности составит почти 240 тысяч квадратных метров. В жилых комплексах на улице Героев Панфиловцев предусмотрено по 1287 квартир с готовой улучшенной отделкой, а на улице Свободы и бульваре Яна Райниса – по 850. Новостройки расположены в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
В сообщении указывается, что в подъездах домов будут обустроены пространства для консьержей и колясочные. На первых этажах предусмотрены объекты быта и услуг, а придомовую территорию благоустроят.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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