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Британия может отправить беженцев в балканские страны, пишет Times

Британия может отправить беженцев в балканские страны, пишет Times - РИА Новости, 22.03.2025

Британия может отправить беженцев в балканские страны, пишет Times

Великобритания рассматривает возможность отправки мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища, в балканские страны, включая Албанию, Сербию,... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T21:21:00+03:00

2025-03-22T21:21:00+03:00

2025-03-22T21:21:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность отправки мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища, в балканские страны, включая Албанию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию, сообщает газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве. "Согласно рассматриваемым планам, просители убежища, которым было отказано, могут быть отправлены в миграционные центры в странах Западных Балкан и других третьих странах", - пишет издание. Источники газеты отметили, что Лондон планирует обсудить отправку мигрантов с Албанией, Сербией, Боснией и Герцеговиной, а также с Северной Македонией. При этом, как сообщают источники, в правительстве исключают отправку просителей убежища в Руанду, несмотря на то, что ранее прежнее британское правительство активно разрабатывало план по депортации в африканскую страну нелегальных мигрантов. Кроме того, по информации издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заинтересован в сотрудничестве с другими европейскими государствами, которые планируют открыть миграционные центры в третьих странах. По данным Times, Лондон собирается платить принимающим странам за каждого отправленного в них мигранта. Правительство Великобритании 6 июля сообщило об отказе от планов по высылке нелегалов в Руанду и о намерении создать особое командование для борьбы с незаконной миграцией. Иммиграционный отдел Римского суда ранее отменил содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, направив их дело в Европейский суд для разъяснения правильности интерпретации директив. По мнению судей, Египет, как страна происхождения части этих мигрантов, не является безопасным с точки зрения соблюдения прав человека, что ставит их под угрозу в случае депортации. В середине октября 2024 года суд Рима аналогичным образом не одобрил содержание первой группы из 16 мигрантов в новом центре их временного пребывания в Албании. Все эти мигранты были возвращены в Италию на судах береговой охраны. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

https://ria.ru/20250127/britanija-1995688991.html

https://ria.ru/20250115/rabota-1993905263.html

https://ria.ru/20250317/shvejtsarija-2005541047.html

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в мире, великобритания, албания, сербия, кир стармер, европейский суд