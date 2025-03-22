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Ефимов: в новостройках в Москве используются более 800 нежилых помещений - РИА Новости, 22.03.2025
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12:12 22.03.2025 (обновлено: 12:45 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/efimov-2006605567.html
Ефимов: в новостройках в Москве используются более 800 нежилых помещений
Ефимов: в новостройках в Москве используются более 800 нежилых помещений - РИА Новости, 22.03.2025
Ефимов: в новостройках в Москве используются более 800 нежилых помещений
На первых этажах домов, построенных по реновации, 853 нежилых помещения используются под соцобъекты, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике... РИА Новости, 22.03.2025
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. На первых этажах домов, построенных по реновации, 853 нежилых помещения используются под соцобъекты, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Первые этажи новостроек по программе реновации проектируют нежилыми. Там располагаются помещения, в которых открываются объекты социально-бытового назначения: аптеки, частные медицинские клиники, досуговые центры, магазины и точки общественного питания. Сегодня во всех округах столицы используется 853 нежилых помещения", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Например, на севере города есть 165 таких помещений, на западе – 106, на востоке – 89, на юго-востоке – 82.В частности, в Бескудниковском районе используются 78 нежилых помещений, в Кузьминках – 30, в Измайлово – 27, на Проспекте Вернадского – 22.Всего в рамках программы реновации на первых этажах новых ЖК планировали подготовить около 8 тысяч нежилых помещений. Таким образом, работу смогут получить более 200 тысяч человек.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что при возведении домов по реновации используют префаб-технологии.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в новостройках в Москве используются более 800 нежилых помещений

Ефимов: в новостройках по реновации используются более 800 нежилых помещений

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. На первых этажах домов, построенных по реновации, 853 нежилых помещения используются под соцобъекты, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первые этажи новостроек по программе реновации проектируют нежилыми. Там располагаются помещения, в которых открываются объекты социально-бытового назначения: аптеки, частные медицинские клиники, досуговые центры, магазины и точки общественного питания. Сегодня во всех округах столицы используется 853 нежилых помещения", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Например, на севере города есть 165 таких помещений, на западе – 106, на востоке – 89, на юго-востоке – 82.
В частности, в Бескудниковском районе используются 78 нежилых помещений, в Кузьминках – 30, в Измайлово – 27, на Проспекте Вернадского – 22.
Всего в рамках программы реновации на первых этажах новых ЖК планировали подготовить около 8 тысяч нежилых помещений. Таким образом, работу смогут получить более 200 тысяч человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что при возведении домов по реновации используют префаб-технологии.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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