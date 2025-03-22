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При атаке беспилотника в Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:29 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/ataka-2006714371.html
При атаке беспилотника в Курской области пострадала женщина
При атаке беспилотника в Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 22.03.2025
При атаке беспилотника в Курской области пострадала женщина
В результате атаки беспилотника в поселке Конышевка в Курской области произошло возгорание хозяйственной постройки, ранена женщина, она доставлена в больницу,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T21:29:00+03:00
2025-03-22T21:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В результате атаки беспилотника в поселке Конышевка в Курской области произошло возгорание хозяйственной постройки, ранена женщина, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "В результате атаки беспилотника на поселок Конышевка Конышевского района произошло возгорание хозпостройки. К сожалению, ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости: с ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу. Сейчас она под присмотром медиков", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание. "Уважаемые жители, враг не оставляет попыток нанести удары по нашим мирным городам и селам. Призываю всех быть крайне внимательными! Берегите себя", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
курская область
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происшествия, курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины
При атаке беспилотника в Курской области пострадала женщина

Хинштейн: после атаки БПЛА в Курской области горит хозпостройка, ранена женщина

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В результате атаки беспилотника в поселке Конышевка в Курской области произошло возгорание хозяйственной постройки, ранена женщина, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«
"В результате атаки беспилотника на поселок Конышевка Конышевского района произошло возгорание хозпостройки. К сожалению, ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости: с ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу. Сейчас она под присмотром медиков", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание.
"Уважаемые жители, враг не оставляет попыток нанести удары по нашим мирным городам и селам. Призываю всех быть крайне внимательными! Берегите себя", - добавил врио губернатора.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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