https://ria.ru/20250322/ataka-2006714371.html

При атаке беспилотника в Курской области пострадала женщина

При атаке беспилотника в Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 22.03.2025

При атаке беспилотника в Курской области пострадала женщина

В результате атаки беспилотника в поселке Конышевка в Курской области произошло возгорание хозяйственной постройки, ранена женщина, она доставлена в больницу,... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T21:29:00+03:00

2025-03-22T21:29:00+03:00

2025-03-22T21:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

александр хинштейн

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В результате атаки беспилотника в поселке Конышевка в Курской области произошло возгорание хозяйственной постройки, ранена женщина, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "В результате атаки беспилотника на поселок Конышевка Конышевского района произошло возгорание хозпостройки. К сожалению, ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости: с ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу. Сейчас она под присмотром медиков", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание. "Уважаемые жители, враг не оставляет попыток нанести удары по нашим мирным городам и селам. Призываю всех быть крайне внимательными! Берегите себя", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

происшествия, курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины