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В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 21.03.2025

В Сумах прогремел взрыв

Очередной взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.03.2025

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специальная военная операция на украине

сумы

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сумская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Вечером в четверг украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе."В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области с 21.25 мск четверга звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

сумы

россия

украина

сумская область

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сумы, в мире, россия, украина, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины