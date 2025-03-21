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Глава МВД Турции призвал протестующих не поддаваться провокаторам - РИА Новости, 21.03.2025
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00:47 21.03.2025 (обновлено: 09:27 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/turtsiya-2006342066.html
Глава МВД Турции призвал протестующих не поддаваться провокаторам
Глава МВД Турции призвал протестующих не поддаваться провокаторам - РИА Новости, 21.03.2025
Глава МВД Турции призвал протестующих не поддаваться провокаторам
Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам", назвал... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T00:47:00+03:00
2025-03-21T09:27:00+03:00
в мире
стамбул
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АНКАРА, 21 мар - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам", назвал безответственным призывы выходить на улицы. Акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли в четверг в Анкаре и Стамбуле. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель на акции в Стамбуле неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь. Администрация президента Турции в свою очередь опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране. "Призывать (выходить - ред.) народ на улицы и площади - это, мягко говоря, безответственно... Я обращаюсь к демонстрантам: не поддавайтесь на уловки провокаторов! Наши полицейские несут круглосуточную службу по обеспечению стабильности и безопасности нашей любимой страны", - написал Ерликая в соцсети Х. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
https://ria.ru/20250319/protest-2006050350.html
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Столкновения демонстрантов с полицией в Стамбуле
Во время акции протеста в Стамбуле получили ранения шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.
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в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Стамбул, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
Глава МВД Турции призвал протестующих не поддаваться провокаторам

Глава МВД Турции Ерликая призвал протестующих не поддаваться провокаторам

© AP Photo / Khalil HamraПротестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле
Протестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Протестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 21 мар - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам", назвал безответственным призывы выходить на улицы.
Акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли в четверг в Анкаре и Стамбуле. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель на акции в Стамбуле неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь. Администрация президента Турции в свою очередь опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.
"Призывать (выходить - ред.) народ на улицы и площади - это, мягко говоря, безответственно... Я обращаюсь к демонстрантам: не поддавайтесь на уловки провокаторов! Наши полицейские несут круглосуточную службу по обеспечению стабильности и безопасности нашей любимой страны", - написал Ерликая в соцсети Х.
Сторонники задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу на акции протеста - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Сторонники мэра Стамбула выходят на акцию протеста, несмотря на запрет
19 марта, 19:10
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
Сторонники задержанного мэра Стамбула прошли маршем в Анкаре - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Сторонники задержанного мэра Стамбула прошли маршем к зданию Минюста
19 марта, 21:38
 
В миреСтамбулТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганОзгюр Озель
 
 
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