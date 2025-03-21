https://ria.ru/20250321/turtsiya-2006342066.html
Глава МВД Турции призвал протестующих не поддаваться провокаторам
Глава МВД Турции призвал протестующих не поддаваться провокаторам - РИА Новости, 21.03.2025
Глава МВД Турции призвал протестующих не поддаваться провокаторам
Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам", назвал... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T00:47:00+03:00
2025-03-21T00:47:00+03:00
2025-03-21T09:27:00+03:00
в мире
стамбул
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
озгюр озель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006335694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00d7304b08ad5852b64b42bda5767f75.jpg
АНКАРА, 21 мар - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам", назвал безответственным призывы выходить на улицы. Акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли в четверг в Анкаре и Стамбуле. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель на акции в Стамбуле неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь. Администрация президента Турции в свою очередь опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране. "Призывать (выходить - ред.) народ на улицы и площади - это, мягко говоря, безответственно... Я обращаюсь к демонстрантам: не поддавайтесь на уловки провокаторов! Наши полицейские несут круглосуточную службу по обеспечению стабильности и безопасности нашей любимой страны", - написал Ерликая в соцсети Х. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
https://ria.ru/20250319/protest-2006050350.html
https://ria.ru/20250319/storonniki-2006074625.html
стамбул
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006335694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_755a88dd808244f7e28b5bfa712a42d1.jpg
Столкновения демонстрантов с полицией в Стамбуле
Во время акции протеста в Стамбуле получили ранения шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.
2025-03-21T00:47
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Стамбул, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
Глава МВД Турции призвал протестующих не поддаваться провокаторам
Глава МВД Турции Ерликая призвал протестующих не поддаваться провокаторам
АНКАРА, 21 мар - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам", назвал безответственным призывы выходить на улицы.
Акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула
Экрема Имамоглу прошли в четверг в Анкаре
и Стамбуле. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель
на акции в Стамбуле неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь. Администрация президента Турции
в свою очередь опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.
"Призывать (выходить - ред.) народ на улицы и площади - это, мягко говоря, безответственно... Я обращаюсь к демонстрантам: не поддавайтесь на уловки провокаторов! Наши полицейские несут круглосуточную службу по обеспечению стабильности и безопасности нашей любимой страны", - написал Ерликая в соцсети Х.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.