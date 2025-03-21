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При взрыве в ростовской многоэтажке пострадали два человека
При взрыве в ростовской многоэтажке пострадали два человека - РИА Новости, 22.03.2025
При взрыве в ростовской многоэтажке пострадали два человека
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Ростове из-за попадания БПЛА, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-21T23:58:00+03:00
2025-03-21T23:58:00+03:00
2025-03-22T00:02:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Ростове из-за попадания БПЛА, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее он сообщал, что произошел взрыв в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника."В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным, погибших нет, пострадали два человека. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь подчеркнул, что в городах и районах Ростовской области силы ПВО отражают вражескую атаку. Отмечается, что БПЛА уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районе.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
При взрыве в ростовской многоэтажке пострадали два человека
При взрыве в ростовской многоэтажке после попадания БПЛА пострадали два человека