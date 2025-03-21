https://ria.ru/20250321/rostov-na-donu-2006608513.html

При взрыве в ростовской многоэтажке пострадали два человека

При взрыве в ростовской многоэтажке пострадали два человека - РИА Новости, 22.03.2025

При взрыве в ростовской многоэтажке пострадали два человека

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Ростове из-за попадания БПЛА, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-21T23:58:00+03:00

2025-03-21T23:58:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Ростове из-за попадания БПЛА, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее он сообщал, что произошел взрыв в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника."В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным, погибших нет, пострадали два человека. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь подчеркнул, что в городах и районах Ростовской области силы ПВО отражают вражескую атаку. Отмечается, что БПЛА уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районе.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростов-на-дону, происшествия, украина, вооруженные силы украины