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При взрыве в ростовской многоэтажке пострадали два человека - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:58 21.03.2025 (обновлено: 00:02 22.03.2025)
https://ria.ru/20250321/rostov-na-donu-2006608513.html
При взрыве в ростовской многоэтажке пострадали два человека
При взрыве в ростовской многоэтажке пострадали два человека - РИА Новости, 22.03.2025
При взрыве в ростовской многоэтажке пострадали два человека
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Ростове из-за попадания БПЛА, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-21T23:58:00+03:00
2025-03-22T00:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Ростове из-за попадания БПЛА, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее он сообщал, что произошел взрыв в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника."В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным, погибших нет, пострадали два человека. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь подчеркнул, что в городах и районах Ростовской области силы ПВО отражают вражескую атаку. Отмечается, что БПЛА уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районе.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
ростов-на-дону
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ростов-на-дону, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
При взрыве в ростовской многоэтажке пострадали два человека

При взрыве в ростовской многоэтажке после попадания БПЛА пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Ростове из-за попадания БПЛА, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал, что произошел взрыв в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника.
«
Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным, погибших нет, пострадали два человека. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь подчеркнул, что в городах и районах Ростовской области силы ПВО отражают вражескую атаку. Отмечается, что БПЛА уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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