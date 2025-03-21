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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз - РИА Новости, 21.03.2025
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08:39 21.03.2025 (обновлено: 09:49 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/pozhar-2006369048.html
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз - РИА Новости, 21.03.2025
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз
Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось сократить в пять раз, до двух тысяч квадратных метров, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T08:39:00+03:00
2025-03-21T09:49:00+03:00
происшествия
кавказский район
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КРАСНОДАР, 21 мар — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось сократить в пять раз, до двух тысяч квадратных метров, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС."К утру площадь пожара после ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе удалось сократить до двух тысяч квадратных метров", — уточнили в ведомстве.Отмечается, что один из резервуаров на территории нефтебазы полностью выгорел, второй продолжает гореть."Сейчас происходит горение одного из резервуаров и его обвалование. Второй резервуар полностью выгорел. Проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания", — говорится в сообщении.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.В ночь на пятницу краевые власти сообщили, что на горящей нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до десяти тысяч квадратных метров — загорелся еще один резервуар.
https://ria.ru/20250320/pozhar-2006124554.html
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происшествия, кавказский район
Происшествия, Кавказский район
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась до двух тысяч квадратов

© СоцсетиПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Соцсети
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 21 мар — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось сократить в пять раз, до двух тысяч квадратных метров, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС.
"К утру площадь пожара после ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе удалось сократить до двух тысяч квадратных метров", — уточнили в ведомстве.
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Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась
Вчера, 09:53
Отмечается, что один из резервуаров на территории нефтебазы полностью выгорел, второй продолжает гореть.
"Сейчас происходит горение одного из резервуаров и его обвалование. Второй резервуар полностью выгорел. Проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания", — говорится в сообщении.
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
В ночь на пятницу краевые власти сообщили, что на горящей нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до десяти тысяч квадратных метров — загорелся еще один резервуар.
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