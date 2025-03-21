https://ria.ru/20250321/pozhar-2006369048.html

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз - РИА Новости, 21.03.2025

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась в пять раз

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось сократить в пять раз, до двух тысяч квадратных метров, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T08:39:00+03:00

2025-03-21T08:39:00+03:00

2025-03-21T09:49:00+03:00

происшествия

кавказский район

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КРАСНОДАР, 21 мар — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось сократить в пять раз, до двух тысяч квадратных метров, сообщило краевое Министерство ГО и ЧС."К утру площадь пожара после ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе удалось сократить до двух тысяч квадратных метров", — уточнили в ведомстве.Отмечается, что один из резервуаров на территории нефтебазы полностью выгорел, второй продолжает гореть."Сейчас происходит горение одного из резервуаров и его обвалование. Второй резервуар полностью выгорел. Проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания", — говорится в сообщении.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.В ночь на пятницу краевые власти сообщили, что на горящей нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до десяти тысяч квадратных метров — загорелся еще один резервуар.

https://ria.ru/20250320/pozhar-2006124554.html

https://ria.ru/20250321/khitrou-2006369780.html

кавказский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кавказский район