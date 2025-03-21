Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин прокомментировал удар ВСУ по краеведческому музею в Судже - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/naryshkin-2006402167.html
Нарышкин прокомментировал удар ВСУ по краеведческому музею в Судже
Нарышкин прокомментировал удар ВСУ по краеведческому музею в Судже - РИА Новости, 21.03.2025
Нарышкин прокомментировал удар ВСУ по краеведческому музею в Судже
Такие трагедии, как намеренный удар ВСУ по краеведческому музею в городе Судже Курской области, в результате чего погибла его смотрительница, не должны быть... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:08:00+03:00
2025-03-21T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
россия
сергей нарышкин
вооруженные силы украины
российское историческое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773663_0:209:3098:1952_1920x0_80_0_0_e0201d49ce706583ff00ab97ddea123b.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Такие трагедии, как намеренный удар ВСУ по краеведческому музею в городе Судже Курской области, в результате чего погибла его смотрительница, не должны быть забыты, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Буквально на днях, поспешно отступая из Суджи, боевики ВСУ намеренно нанесли удар по местному краеведческому музею. Основную часть его коллекции составляли семь так называемых Суджанских кладов. Эти археологические находки представляли собой уникальный источник для изучения ранней истории славян", - сказал Нарышкин на расширенном заседании общественного совета партийного проекта "Единой России" "Историческая память". "К большому несчастью, при ударе по зданию музея погибла его смотрительница - Алла Александровна Андреева. Такие трагедии, безусловно, не должны быть нами забыты", - добавил он.
https://ria.ru/20250321/sk-2006375008.html
суджа
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773663_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d98abb88f13d1a1d09d5ee4b713b3cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суджа, курская область, россия, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, российское историческое общество
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Россия, Сергей Нарышкин, Вооруженные силы Украины, Российское историческое общество
Нарышкин прокомментировал удар ВСУ по краеведческому музею в Судже

Нарышкин: удар ВСУ по краеведческому музею в Судже не должен быть забыт

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Такие трагедии, как намеренный удар ВСУ по краеведческому музею в городе Судже Курской области, в результате чего погибла его смотрительница, не должны быть забыты, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Буквально на днях, поспешно отступая из Суджи, боевики ВСУ намеренно нанесли удар по местному краеведческому музею. Основную часть его коллекции составляли семь так называемых Суджанских кладов. Эти археологические находки представляли собой уникальный источник для изучения ранней истории славян", - сказал Нарышкин на расширенном заседании общественного совета партийного проекта "Единой России" "Историческая память".
"К большому несчастью, при ударе по зданию музея погибла его смотрительница - Алла Александровна Андреева. Такие трагедии, безусловно, не должны быть нами забыты", - добавил он.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Киев пытался устроить ядерный теракт ударом по Курской АЭС, заявили в СК
09:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьРоссияСергей НарышкинВооруженные силы УкраиныРоссийское историческое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала