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Нарышкин прокомментировал удар ВСУ по краеведческому музею в Судже
Нарышкин прокомментировал удар ВСУ по краеведческому музею в Судже - РИА Новости, 21.03.2025
Нарышкин прокомментировал удар ВСУ по краеведческому музею в Судже
Такие трагедии, как намеренный удар ВСУ по краеведческому музею в городе Судже Курской области, в результате чего погибла его смотрительница, не должны быть... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:08:00+03:00
2025-03-21T11:08:00+03:00
2025-03-21T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Такие трагедии, как намеренный удар ВСУ по краеведческому музею в городе Судже Курской области, в результате чего погибла его смотрительница, не должны быть забыты, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Буквально на днях, поспешно отступая из Суджи, боевики ВСУ намеренно нанесли удар по местному краеведческому музею. Основную часть его коллекции составляли семь так называемых Суджанских кладов. Эти археологические находки представляли собой уникальный источник для изучения ранней истории славян", - сказал Нарышкин на расширенном заседании общественного совета партийного проекта "Единой России" "Историческая память". "К большому несчастью, при ударе по зданию музея погибла его смотрительница - Алла Александровна Андреева. Такие трагедии, безусловно, не должны быть нами забыты", - добавил он.
https://ria.ru/20250321/sk-2006375008.html
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Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Россия, Сергей Нарышкин, Вооруженные силы Украины, Российское историческое общество
Нарышкин прокомментировал удар ВСУ по краеведческому музею в Судже
Нарышкин: удар ВСУ по краеведческому музею в Судже не должен быть забыт