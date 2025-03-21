https://ria.ru/20250321/minoborony-2006449707.html

"Суджа" с августа 2024 года была под контролем ВСУ, заявило Минобороны

"Суджа" с августа 2024 года была под контролем ВСУ, заявило Минобороны - РИА Новости, 21.03.2025

"Суджа" с августа 2024 года была под контролем ВСУ, заявило Минобороны

Взорванная Киевом газоизмерительная станция "Суджа" с 7 августа 2024 года находилась под контролем ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:37:00+03:00

2025-03-21T13:37:00+03:00

2025-03-21T13:37:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взорванная Киевом газоизмерительная станция "Суджа" с 7 августа 2024 года находилась под контролем ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Киевский режим в ночь на 21 марта намеренно подорвал газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области в сотнях метров от границы. "Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 миллионов кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ", - говорится в сообщении.

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киев, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность