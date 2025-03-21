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"С первого дня". Во Франции обрушились на Макрона из-за планов по Украине - РИА Новости, 21.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/makron-2006527273.html
"С первого дня". Во Франции обрушились на Макрона из-за планов по Украине
"С первого дня". Во Франции обрушились на Макрона из-за планов по Украине - РИА Новости, 21.03.2025
"С первого дня". Во Франции обрушились на Макрона из-за планов по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон и ЕС не хотят урегулирования конфликта на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:24:00+03:00
2025-03-21T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
флориан филиппо
франция
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и ЕС не хотят урегулирования конфликта на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Кого Макрон пытается одурачить, отправляя набор для выживания всем французам и еще 40 миллиардов Украине? Очевидно, что он и ЕС не хотят мира! Причем с самого первого дня!" — написал он.Во вторник радиостанция Europe 1 сообщила, что жителям Франции летом начнут рассылать подготовленные министерством обороны инструкции по выживанию на случай войны на французской территории с призывом записываться в резерв.Накануне агентство Bloomberg писало, что Франция и Италия заблокировали выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 17 марта по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро. В четверг итальянская газета Stampa сообщила, что объем фонда по инициативе Каллас сократился с 40 до пяти миллиардов евро.Глава МИД Сергей Лавров в феврале отмечал, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине и зачем приглашать туда представителей ЕС.
https://ria.ru/20250321/makron-2006499911.html
https://ria.ru/20250317/evropa-2005351600.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Франция
"С первого дня". Во Франции обрушились на Макрона из-за планов по Украине

Политик Филиппо обвинил Макрона в стремлении продолжить конфликт на Украине

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и ЕС не хотят урегулирования конфликта на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Кого Макрон пытается одурачить, отправляя набор для выживания всем французам и еще 40 миллиардов Украине? Очевидно, что он и ЕС не хотят мира! Причем с самого первого дня!" — написал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Во Франции выступили с чрезвычайным призывом из-за слов Макрона
Вчера, 15:25
Во вторник радиостанция Europe 1 сообщила, что жителям Франции летом начнут рассылать подготовленные министерством обороны инструкции по выживанию на случай войны на французской территории с призывом записываться в резерв.
Накануне агентство Bloomberg писало, что Франция и Италия заблокировали выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 17 марта по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро. В четверг итальянская газета Stampa сообщила, что объем фонда по инициативе Каллас сократился с 40 до пяти миллиардов евро.
Глава МИД Сергей Лавров в феврале отмечал, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине и зачем приглашать туда представителей ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Тогда мы умрем все вместе": Европа провоцирует глобальную войну
17 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭммануэль МакронФлориан ФилиппоФранция
 
 
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