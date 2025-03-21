https://ria.ru/20250321/makron-2006527273.html

"С первого дня". Во Франции обрушились на Макрона из-за планов по Украине

"С первого дня". Во Франции обрушились на Макрона из-за планов по Украине - РИА Новости, 21.03.2025

"С первого дня". Во Франции обрушились на Макрона из-за планов по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и ЕС не хотят урегулирования конфликта на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:24:00+03:00

2025-03-21T16:24:00+03:00

2025-03-21T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и ЕС не хотят урегулирования конфликта на Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Кого Макрон пытается одурачить, отправляя набор для выживания всем французам и еще 40 миллиардов Украине? Очевидно, что он и ЕС не хотят мира! Причем с самого первого дня!" — написал он.Во вторник радиостанция Europe 1 сообщила, что жителям Франции летом начнут рассылать подготовленные министерством обороны инструкции по выживанию на случай войны на французской территории с призывом записываться в резерв.Накануне агентство Bloomberg писало, что Франция и Италия заблокировали выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 17 марта по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро. В четверг итальянская газета Stampa сообщила, что объем фонда по инициативе Каллас сократился с 40 до пяти миллиардов евро.Глава МИД Сергей Лавров в феврале отмечал, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине и зачем приглашать туда представителей ЕС.

https://ria.ru/20250321/makron-2006499911.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, франция