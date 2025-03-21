https://ria.ru/20250321/lavrov-2006591167.html

Лавров не опускается до ненужных разборок, заявил Медведев

Лавров не опускается до ненужных разборок, заявил Медведев - РИА Новости, 21.03.2025

Лавров не опускается до ненужных разборок, заявил Медведев

Глава МИД России Сергей Лавров никогда не опускается до "ненужных разборок", понимая, что олицетворяет всю российскую внешнюю политику, но может парой штрихов... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T21:29:00+03:00

2025-03-21T21:29:00+03:00

2025-03-21T21:29:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров никогда не опускается до "ненужных разборок", понимая, что олицетворяет всю российскую внешнюю политику, но может парой штрихов "вернуть в сознание" собеседников на переговорах, отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Лавров в пятницу отмечает юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет. "Он никогда не опускается до каких-то совершенно ненужных разборок, понимая, что он олицетворяет внешнюю политику Российской Федерации. Ему приходится вести очень разные, очень сложные переговоры. Во многих этих переговорах мы вместе принимали участие, особенно в тот период, когда я работал главой государства", - сказал Медведев в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда". Он отметил, что глава МИД России всегда был подготовлен к таким переговорам и досконально знал историю вопроса. "Мог двумя-тремя штрихами, что называется, "вернуть в сознание" тех, кто находился "в отключке" такой во время беседы и нес, мягко говоря, какую-нибудь околесицу", - добавил зампред Совбеза. Медведев рассказал и об их знакомстве в 2000 году, когда он в составе президентской делегации приехал в Организацию Объединенных Наций. Лавров в те годы был постоянным представителем России при ООН. "Тогда мы и познакомились. Он производил импозантное впечатление, поскольку был такой серьезный до суровости, с постоянной сигаретой в руках. И в таком виде ходил по штаб-квартире ООН, несмотря на всяческие запреты курения, которые, как я понимаю, уже тогда там существовали", - вспоминает Медведев. Лаврова, отметил он, отличают все те качества, которые необходимы дипломату. Это в том числе аналитический ум и способность быстро анализировать ситуацию в совокупности связей, то есть в исторической и контекстной составляющих, пояснил Медведев. По его словам, это может быть необходимо для принятия самых разных решений, подчас быстрых и неожиданных. "Сергей Викторович может и анекдот рассказать - вполне такой смешной, а не просто политический. Ну и беседу поддержать, иронизируя над самыми разными стереотипами, над самыми разными сторонами той или иной сложной проблемы. Мне кажется, что вот такая человеческая сторона всегда важна для любых отношений, для любой работы, ну и для работы дипломата самой высокой пробы в том числе. Человеком нужно оставаться везде, в том числе и в кресле министра", - добавил замглавы Совбеза.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006348537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сергей лавров, дмитрий медведев, оон