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Алаудинов рассказал о ранении командира отряда с позывным Аид
Алаудинов рассказал о ранении командира отряда с позывным Аид - РИА Новости, 21.03.2025
Алаудинов рассказал о ранении командира отряда с позывным Аид
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что командир одного... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:49:00+03:00
2025-03-21T19:49:00+03:00
2025-03-21T19:53:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что командир одного из отрядов с позывным Аид получил ранение во время выполнения боевой задачи. "Командир отряда Аид... Для него это уже я не знаю даже какое ранение. Там на нем уже места чтобы палец положить нет без шрама и без следов ранения. Все нормально, ничего сверхъестественного... Будем живы - не помрем. Все хорошо", - прокомментировал Алаудинов ситуацию РИА Новости.
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Специальная военная операция на Украине, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Алаудинов рассказал о ранении командира отряда с позывным Аид
Алаудинов: командир отряда с позывным Аид получил ранение во время задания