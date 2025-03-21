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Алаудинов рассказал о ранении командира отряда с позывным Аид

Алаудинов рассказал о ранении командира отряда с позывным Аид - РИА Новости, 21.03.2025

Алаудинов рассказал о ранении командира отряда с позывным Аид

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что командир одного... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:49:00+03:00

2025-03-21T19:49:00+03:00

2025-03-21T19:53:00+03:00

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что командир одного из отрядов с позывным Аид получил ранение во время выполнения боевой задачи. "Командир отряда Аид... Для него это уже я не знаю даже какое ранение. Там на нем уже места чтобы палец положить нет без шрама и без следов ранения. Все нормально, ничего сверхъестественного... Будем живы - не помрем. Все хорошо", - прокомментировал Алаудинов ситуацию РИА Новости.

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