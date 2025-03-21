Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов рассказал о ранении командира отряда с позывным Аид - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 21.03.2025 (обновлено: 19:53 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/komandir-2006577607.html
Алаудинов рассказал о ранении командира отряда с позывным Аид
Алаудинов рассказал о ранении командира отряда с позывным Аид - РИА Новости, 21.03.2025
Алаудинов рассказал о ранении командира отряда с позывным Аид
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что командир одного... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:49:00+03:00
2025-03-21T19:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
апти алаудинов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004795845_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_65660b634668b04e3262845cfca810f6.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что командир одного из отрядов с позывным Аид получил ранение во время выполнения боевой задачи. "Командир отряда Аид... Для него это уже я не знаю даже какое ранение. Там на нем уже места чтобы палец положить нет без шрама и без следов ранения. Все нормально, ничего сверхъестественного... Будем живы - не помрем. Все хорошо", - прокомментировал Алаудинов ситуацию РИА Новости.
https://ria.ru/20250317/kurskaya-2005503082.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004795845_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_6c41719be9fbc5bc13fc86c04eb4bc48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
апти алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Алаудинов рассказал о ранении командира отряда с позывным Аид

Алаудинов: командир отряда с позывным Аид получил ранение во время задания

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что командир одного из отрядов с позывным Аид получил ранение во время выполнения боевой задачи.
"Командир отряда Аид... Для него это уже я не знаю даже какое ранение. Там на нем уже места чтобы палец положить нет без шрама и без следов ранения. Все нормально, ничего сверхъестественного... Будем живы - не помрем. Все хорошо", - прокомментировал Алаудинов ситуацию РИА Новости.
Разрушенные дома в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Алаудинов рассказал о зверствах неонацистов и наемников в Курской области
17 марта, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала