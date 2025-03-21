https://ria.ru/20250321/islandiya-2006583807.html

Детский министр Исландии покинула пост из-за сексуального скандала

Детский министр Исландии покинула пост из-за сексуального скандала - РИА Новости, 21.03.2025

Детский министр Исландии покинула пост из-за сексуального скандала

Исландский министр по вопросам образования и детей Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир подала в отставку спустя три месяца после вступления в должность из-за скандала... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:36:00+03:00

2025-03-21T20:36:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Исландский министр по вопросам образования и детей Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир подала в отставку спустя три месяца после вступления в должность из-за скандала о ее половой связи с несовершеннолетним более 30 лет назад и рождении от него ребенка, сообщает местный телеканал RUV. "Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир приняла решение покинуть пост министра по вопросам образования и детей… более 30 лет назад Аустильдюр Лоуа, будучи 22-летней, находилась в отношениях с 15-летним мальчиком и родила от него ребенка... Вчера вскоре после этого сообщения Аустильдюр Лоуа объявила о своем решении", - говорится в материале телеканала. По данным RUV, Тоурсдоуттир останется депутатом исландского парламента в качестве члена Народной партии. Сейчас женщине 58 лет. Как сообщает телеканал, 15-летний подросток познакомился с Тоурсдоуттир в религиозном сообществе, куда он обратился за помощью из-за трудной жизненной ситуации. Спустя год после рождения сына экс-министр почти не давала мужчине видеться с ним, позволяя только короткие двухчасовые встречи раз в месяц. При этом он исправно платил алименты, которые от него требовала Тоурсдоуттир. В конце декабря портал Iceland Monitor сообщил о завершении формирования нового правительства в Исландии, его возглавила лидер победившего на выборах Социал-демократического альянса Криструн Фростадоуттир. Портал указывал, что все 11 министерских постов в правительстве Исландии будут заняты новыми политиками.

https://ria.ru/20250220/berbok-2000572705.html

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в мире, исландия