https://ria.ru/20250321/ekstraditsiya-2006361714.html
Разыскиваемого Интерполом грабителя экстрадировали из России в Испанию
Разыскиваемого Интерполом грабителя экстрадировали из России в Испанию - РИА Новости, 21.03.2025
Разыскиваемого Интерполом грабителя экстрадировали из России в Испанию
Приезжий мужчина, ограбивший несколько частных домовладений в Мадриде и разыскиваемый по каналам Интерпола, экстрадирован из России в Испанию, сообщила... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:01:00+03:00
2025-03-21T07:01:00+03:00
2025-03-21T07:01:00+03:00
россия
испания
мадрид
ирина волк
интерпол
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Приезжий мужчина, ограбивший несколько частных домовладений в Мадриде и разыскиваемый по каналам Интерпола, экстрадирован из России в Испанию, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня в международном аэропорту Внуково им. А.Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Королевства Испания гражданина третьей страны. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении преступлений против собственности", - сообщила она. По версии представителям правоохранительных органов Испании, в 2022 году в Мадриде приезжий злоумышленник проник в несколько частных домовладений, откуда похитил деньги, ювелирные изделия и ценные вещи. Затем он скрылся за границей и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Отмечается, что разыскиваемый был задержан сотрудниками полиции в одном из российских аэропортов в апреле 2024 года, его заключили под стражу. "Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос компетентных органов Испании о выдаче фигуранта. Для привлечения к уголовной ответственности он будет доставлен в королевство транзитом через Турецкую Республику", - добавила Волк.
https://ria.ru/20250314/rossiyanin-2005093937.html
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россия, испания, мадрид, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Испания, Мадрид, Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Разыскиваемого Интерполом грабителя экстрадировали из России в Испанию
МВД: разыскиваемого Интерполом грабителя экстрадировали из России в Испанию