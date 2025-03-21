https://ria.ru/20250321/chislo-2006427061.html

Бирюков: число светодиодов в уличном освещении Москвы достигло почти 55%

Бирюков: число светодиодов в уличном освещении Москвы достигло почти 55% - РИА Новости, 21.03.2025

Бирюков: число светодиодов в уличном освещении Москвы достигло почти 55%

Количество светодиодных светильников в освещении столицы достигло почти 55%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:23:00+03:00

2025-03-21T12:23:00+03:00

2025-03-21T12:23:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Количество светодиодных светильников в освещении столицы достигло почти 55%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе с 2015 года реализуется масштабная программа по внедрению энергоэффективных технологий в уличное освещение. В настоящее время продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники. Сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке составляет почти 55%", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что замена ламп производится сотрудниками АО "ОЭК" по мере выхода их из строя и по истечению срока эксплуатации. В новых опорах, которые оборудуются в рамках программ благоустройства, сразу используют современные светильники. "Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды. С 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось более чем в два раза, при этом благодаря переходу на светодиоды снижается энергопотребление. Со временем система освещения станет полностью энергосберегающей", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что светодиодные светильники потребляют на 30% меньше электроэнергии, при этом уменьшают общую нагрузку на сети. Такие лампы обладают высокой экономичностью энергопотребления, являются экологически чистыми, не требуют специальных условий по обслуживанию и утилизации. Срок службы светодиодов значительно превышает существующие аналоги.

https://ria.ru/20250321/biryukov-2006386792.html

https://ria.ru/20250319/moskva-2005956569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков