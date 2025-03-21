https://ria.ru/20250321/biryukov-2006386792.html

Более 1 тыс подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве

Более 1 тыс подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве - РИА Новости, 21.03.2025

Более 1 тыс подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1 тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T10:00:00+03:00

2025-03-21T10:00:00+03:00

2025-03-21T10:00:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984968424_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_b7969067ab91afb0a2c2f380c668c669.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1 тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы мероприятия по промывке 1 075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Каждое сооружение тщательно очистят по определенной технологии, при необходимости привлечем спецтехнику", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что на время работ переходы закрывать не будут: на месте выставят ограждения, оставив проход для пешеходов. "Подземные переходы очистим вручную, затем промоем с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости проведем покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промоем с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесут моющее средство и потом смоют водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве уже полным ходом идут масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности приведут в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

https://ria.ru/20250318/biryukov-2005704446.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы