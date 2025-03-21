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Более 1 тыс подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве - РИА Новости, 21.03.2025
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Более 1 тыс подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве
Более 1 тыс подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве - РИА Новости, 21.03.2025
Более 1 тыс подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1 тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 21.03.2025
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2025-03-21T10:00:00+03:00
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петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1 тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы мероприятия по промывке 1 075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Каждое сооружение тщательно очистят по определенной технологии, при необходимости привлечем спецтехнику", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что на время работ переходы закрывать не будут: на месте выставят ограждения, оставив проход для пешеходов. "Подземные переходы очистим вручную, затем промоем с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости проведем покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промоем с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесут моющее средство и потом смоют водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве уже полным ходом идут масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности приведут в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
Более 1 тыс подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве

Бирюков: более 1 тыс подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу
Люди переходят дорогу - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди переходят дорогу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1 тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Запланированы мероприятия по промывке 1 075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Каждое сооружение тщательно очистят по определенной технологии, при необходимости привлечем спецтехнику", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что на время работ переходы закрывать не будут: на месте выставят ограждения, оставив проход для пешеходов.
"Подземные переходы очистим вручную, затем промоем с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости проведем покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промоем с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесут моющее средство и потом смоют водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве уже полным ходом идут масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности приведут в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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