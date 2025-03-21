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Биография Себастьяна Баха

Биография Себастьяна Баха - РИА Новости, 21.03.2025

Биография Себастьяна Баха

Выдающийся немецкий композитор, органист и клавесинист Иоганн Себастьян Бах (Johann Sebastian Bach) родился 21 марта 1685 года в городе Эйзенахе (Тюрингия,... РИА Новости, 21.03.2025

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Выдающийся немецкий композитор, органист и клавесинист Иоганн Себастьян Бах (Johann Sebastian Bach) родился 21 марта 1685 года в городе Эйзенахе (Тюрингия, Германия). Принадлежал к разветвленному немецкому роду, большинство представителей которого на протяжении трех столетий были профессиональными музыкантами в Германии.Начальное музыкальное образование (игра на скрипке и клавесине) получил под руководством отца – придворного музыканта в Эйзенахе.В 1695 году после смерти отца (мать умерла ранее) мальчик был взят в семью старшего брата Иоганна Кристофа, церковного органиста при Санкт-Михаэлис-кирхе в Ордруфе.В 1700-1703 годах Иоганн Себастьян учился в школе церковных певчих в Люнебурге. Во время учебы посетил Гамбург, Целле и Любек для знакомства с творчеством знаменитых музыкантов того времени, новой французской музыкой. В эти годы он написал свои первые произведения для органа и клавира.К 1702-1703 годам в основных чертах сложился стиль органной музыки Баха как сплав основных органных традиций Германии – средненемецкой (Эйзенах, Эрфурт, Ордруф) и северонемецкой (Гамбург, Любек, Люнебург).В 1703 году Бах работал в Веймаре придворным скрипачом, в 1703-1707 годах ‒ церковным органистом в Арнштадте, затем с 1707 года по 1708 год – в Мюльхазенской церкви. Его творческие интересы в тот период были сосредоточены в основном на музыке для органа и клавира.Известное сочинение той поры – "Каприччо на отъезд возлюбленного брата" (1704).В 1708-1717 годах Иоганн Себастьян Бах служил придворным музыкантом у герцога Веймарского в Веймаре. В этот период он создал многочисленные хоральные прелюдии, органную токкату и фугу ре-минор, пассакалью до-минор. Композитор написал музыку для клавира, более 20 духовных кантат.В 1717-1723 годах Бах служил у герцога Анхальт-Кетенского Леопольда в Кетене. Здесь были написаны три сонаты и три партиты для скрипки соло, шесть сюит для виолончели соло, Английские и Французские сюиты для клавира, шесть Бранденбургских концертов для оркестра. Особый интерес представляет сборник "Хорошо темперированный клавир" – 24 прелюдии и фуги, написанные во всех тональностях и на практике доказывающие преимущества темперированного музыкального строя, вокруг утверждения которого шли горячие споры. Впоследствии Бах создал второй том "Хорошо темперированного клавира", также состоящего из 24 прелюдий и фуг во всех тональностях.В Кетене была начата "Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах", включающая наряду с пьесами разных авторов пять из шести "Французских сюит". В эти же годы создавались "Маленькие прелюдии и фугетты. Английские сюиты, Хроматическая фантазия и фуга" и другие клавирные сочинения. В этот период композитор написал ряд светских кантат, в большинстве своем не сохранившихся и получивших вторую жизнь уже с новым, духовным текстом.26 марта 1723 года в церкви Святого Фомы в Лейпциге Бах впервые исполнил "Страсти по Иоанну" (вокально-драматургическое произведение о событиях Страстной недели, в основе которого – евангельские тексты, изначально оно исполнялось лишь на лютеранских богослужениях). С тех пор этот шедевр Баха остается обязательным номером мирового концертного репертуара.В том же году Бах переехал в Лейпциг, где оставшиеся 27 лет своей жизни он работал кантором (директором хора и музыки). В его обязанности входила организация музыки в четырех главных церквях города, формировании хоров для этих церквей из учеников школы Святого Фомы (Thomasschule), обучение особо одаренных учеников игре на инструментах, а также латыни.В период 1729-1741 годов Бах был постоянным директором студенческой Музыкальной коллегии (Collegium Musicum). В 1736 году Бах получил от дрезденского двора титул королевско-польского и саксонского курфюрстского придворного композитора. В этот период композитор достиг вершин мастерства, создавая духовную музыку: кантаты (сохранилось около 200), "Магнификат" (1723), мессы, в том числе бессмертная "Высокая месса" си-минор (1733), "Страсти по Матфею" (1729); десятки светских кантат (среди них - комические "Кофейная" и "Крестьянская"); произведения для органа, оркестра, клавесина, среди последних – "Ария с 30 вариациями" ("Гольдберг-вариации", 1742).В 1747 году Бах написал цикл пьес "Музыкальные приношения", посвященный прусскому королю Фридриху II, который особо почитал талант композитора. Последняя работа Баха – "Искусство фуги" (1749-1750), состоящая из 14 фуг и четырех канонов на одну тему.Как учитель и виртуоз, Бах создал целую школу превосходных композиторов, органистов и пианистов, их деятельность распространилась по всей северной Германии, Саксонии и Тюрингии. Он был непревзойденным знатоком всех разновидностей клавира, способов его настройки и видов темперации.Прославился Бах и как эксперт в области органостроения. Он консультировал по новым спецификациям органов и тестированию новых с подробным осмотром и отчетом, как это было принято в то время. В конце 1740-х годов здоровье Баха ухудшилось. Две неудачные операции по удалению катаракты привели к полной слепоте. Последние месяцы жизни он провел в затемненной комнате, где сочинил последний хорал "Пред престолом Твоим предстою", продиктовав его своему зятю – органисту Альтниколю.28 июля 1750 года Иоганн Себастьян Бах скончался от инсульта в Лейпциге. Он был похоронен на кладбище у церкви Святого Иоанна. Из-за отсутствия памятника его могила вскоре затерялась. В 1894 году останки были найдены и перезахоронены в каменном саркофаге в церкви Святого Иоанна. После разрушения церкви от бомбежек в годы Второй мировой войны (1941-1945), его прах был сохранен и перезахоронен в 1949 году в алтаре церкви Святого Фомы. Творчество Баха – грандиозное завершение эпохи барокко в музыке, обобщение опыта многих поколений немецких, французских и итальянских композиторов. Оно объединило достижения как духовной, так и светской традиции, в том числе придворной. Доминируют жанры церковной (духовной) музыки – свыше 750 вокально-инструментальных (около 300 кантат, оратории, пассионы, мессы, Магнификат, мотеты, духовные песни) и органных сочинений. Произведения для скрипки, виолончели, флейты, лютни (всего свыше 50) определили развитие выразительных средств и техники игры на этих инструментах. В творчестве Баха своего наивысшего расцвета достигла барочная полифония. Всего Бах создал свыше тысячи музыкальных произведений во всех значимых жанрах своего времени (кроме оперы). Они отличаются единством элементов, строгой архитектоникой, огромным разнообразием приемов варьирования материала. Иоганн Себастьян Бах был дважды женат. В 1706 году он сочетался браком со своей кузиной Марией Барбарой Бах. В 1721 году, через год после ее смерти, композитор женился на певице Анне Магдалене Вильке. Из 20 детей Баха лишь девять (по другим данным – десять) пережили отца. Четверо сыновей стали композиторами и музыкантами – Вильгельм Фридеман Бах (1710-1784), Карл Филипп Эммануил Бах (1714-1788), Иоганн Кристиан Бах (1735-1782), Иоганн Кристоф Бах (1732-1795).При жизни Иоганн Себастьян Бах был популярен, но после смерти его творчество более полувека считалось "устаревшим". Отправной точкой его "возрождения" принято считать исполнение в 1829 году в Берлине "Страстей по Матфею" в редакции композитора Феликса Мендельсона.В 1850 году было создано Баховское общество. Его усилиями за полвека было издано Полное собрание сочинений (Bach-Gesellschaft Ausgabe, 1851-1899) – 46 томов.После этого оно было распущено. В 1900 году в Лейпциге было основано Новое Общество Баха. Сегодня оно насчитывает около трех тысяч членов по всему миру, с 1904 года с отчетами о научных исследованиях композитора оно издает ежегодник Баха.В 1843 году в Лейпциге у церкви Святого Фомы усилиями композитора Феликса Мендельсона был воздвигнут первый памятник Баху. В 1908 году там же была установлена бронзовая статуя высотой 2,45 метра скульптора Карла Зеффнера. Первый монумент был перенесен в городской парк. В 1884 году был открыт памятник перед домом Баха в Эйзенахе. Возле него проходят ежегодные чествования композитора в день его рождения. Один из последних памятников Баху в Германии был установлен в 1985 году в Арнштадте. В 2019 году был открыт памятник Баху в Санкт-Петербурге в сквере перед зданием Петрикирхе.Всего в разных странах мира установлено свыше 30 памятников композитору.В 1907 году был открыт музей Баха в Эйзенахе. Это один из крупнейших музеев музыкантов в Германии. Каждый час здесь проходит небольшой концерт на пяти клавишных инструментах в стиле барокко. В 1985 году открылся "Музей Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге" (ныне – "Музей Баха в Лейпциге").Архив Баха в Лейпциге признан как выдающийся в мире центр изучения Баха. Он состоит из научно-исследовательского института, библиотеки, музея и отдела мероприятий.В 1908 году прошел первый Лейпцигский фестиваль Баха. С 1999 года его проводит архив Баха. Всего в Германии проводится порядка 30 баховских фестивалей.С 1950 года (с 1996 года – раз в два года) в Лейпциге проводится Международный конкурс исполнителей имени И. С. Баха. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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