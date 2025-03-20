https://ria.ru/20250320/vzryvy-2006333676.html

В Славянске прогремел взрыв

В Славянске прогремел взрыв - РИА Новости, 20.03.2025

В Славянске прогремел взрыв

Взрыв прогремел в четверг в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T22:57:00+03:00

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2025-03-20T22:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

запорожская область

славянск

вооруженные силы украины

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Славянске Донецкой области (ДНР - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В свою очередь, назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, звуки взрывов связаны с работой ПВО. "Работает наше ПВО", - написал он в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР объявлена воздушная тревога. Кроме того, тревога звучит в Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html

донецкая народная республика

запорожская область

славянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, запорожская область, славянск, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация