В Славянске прогремел взрыв
В Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua".
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"Сообщают о взрывах в Славянске Донецкой области (ДНР - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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В свою очередь, назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, звуки взрывов связаны с работой ПВО.
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"Работает наше ПВО", - написал он в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР объявлена воздушная тревога. Кроме того, тревога звучит в Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.