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В Славянске прогремел взрыв - РИА Новости, 20.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:57 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/vzryvy-2006333676.html
В Славянске прогремел взрыв
В Славянске прогремел взрыв - РИА Новости, 20.03.2025
В Славянске прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T22:57:00+03:00
2025-03-20T22:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
славянск
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Славянске Донецкой области (ДНР - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В свою очередь, назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, звуки взрывов связаны с работой ПВО. "Работает наше ПВО", - написал он в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР объявлена воздушная тревога. Кроме того, тревога звучит в Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
запорожская область
славянск
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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, славянск, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Славянск, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
В Славянске прогремел взрыв

В Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на взрыва
Украинские пожарные на взрыва - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"Сообщают о взрывах в Славянске Донецкой области (ДНР - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В свою очередь, назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, звуки взрывов связаны с работой ПВО.
«
"Работает наше ПВО", - написал он в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР объявлена воздушная тревога. Кроме того, тревога звучит в Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьСлавянскВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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