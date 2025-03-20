https://ria.ru/20250320/ssha-2006090817.html
Глава ФРС не исключил вероятности рецессии в США
Глава ФРС не исключил вероятности рецессии в США - РИА Новости, 20.03.2025
Глава ФРС не исключил вероятности рецессии в США
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на фоне негативных прогнозов в СМИ не исключил вероятность рецессии в Штатах, отметив при этом, что... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:38:00+03:00
2025-03-20T01:38:00+03:00
2025-03-20T01:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на фоне негативных прогнозов в СМИ не исключил вероятность рецессии в Штатах, отметив при этом, что она сохраняется всегда. "Всегда существует безусловная вероятность рецессии", - заявил Пауэлл на пресс-конференции и добавил, что у ФРС нет прогноза на этот сценарий. При этом он признал, что на рынках присутствует "необычайно высокий" уровень неопределенности. В последнее время экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн президента США Дональда Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
https://ria.ru/20250319/frs-2006076213.html
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экономика, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
Глава ФРС не исключил вероятности рецессии в США
Глава ФРС Пауэлл: всегда существует вероятность рецессии в США