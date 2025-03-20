https://ria.ru/20250320/sanktsii-2006316881.html

В кабмин Словакии направили петицию об отмене антироссийских санкций

В кабмин Словакии направили петицию об отмене антироссийских санкций - РИА Новости, 20.03.2025

В кабмин Словакии направили петицию об отмене антироссийских санкций

Петицию с требованием отменить антироссийские санкции, которую передали президенту Словакии, перенаправили в правительство, сообщила канцелярия главы... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T20:25:00+03:00

2025-03-20T20:25:00+03:00

2025-03-20T21:49:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 20 мар — РИА Новости. Петицию с требованием отменить антироссийские санкции, которую передали президенту Словакии, перенаправили в правительство, сообщила канцелярия главы государства."Петиция была в соответствии с законом о петициях передана правительству Словакии, которому и была адресована в соответствии с ее содержанием", — говорится в сообщении.В канцелярии пояснили, что проверили содержание петиции и установили, что подписавшие ее граждане обращаются к правительству республики, а глава государства в ней вообще не упоминается, нет в ней и никакого вопроса для вынесения на референдум. Петицию с требованием отменить антироссийские санкции активисты гражданского объединения "Брат за брата" 11 марта передали президенту Петеру Пелегрини. Документ подписали более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Активисты считают, что санкции наносят ущерб самой Словакии. Пеллегрини обещал изучить петицию, но подчеркивал, что в ней должен содержаться вопрос для референдума. Подписи для проведения референдума по выходу Словакии из антироссийских санкций сейчас собирает также глава политической партии DOMOV Павол Слота. Он предлагает вынести на референдум вопрос: "Согласны ли вы с тем, что Словакия не должна применять санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". По последним данным, политику уже удалось собрать порядка 280 тысяч подписей.

https://ria.ru/20250320/sanktsii-2006241096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, россия, петер пеллегрини, санкции в отношении россии, санкции