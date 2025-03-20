Рейтинг@Mail.ru
В кабмин Словакии направили петицию об отмене антироссийских санкций - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 20.03.2025 (обновлено: 21:49 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/sanktsii-2006316881.html
В кабмин Словакии направили петицию об отмене антироссийских санкций
В кабмин Словакии направили петицию об отмене антироссийских санкций - РИА Новости, 20.03.2025
В кабмин Словакии направили петицию об отмене антироссийских санкций
Петицию с требованием отменить антироссийские санкции, которую передали президенту Словакии, перенаправили в правительство, сообщила канцелярия главы... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T20:25:00+03:00
2025-03-20T21:49:00+03:00
в мире
словакия
россия
петер пеллегрини
санкции в отношении россии
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d7fcfa435ad6963980ab336ce779fb51.jpg
БРАТИСЛАВА, 20 мар — РИА Новости. Петицию с требованием отменить антироссийские санкции, которую передали президенту Словакии, перенаправили в правительство, сообщила канцелярия главы государства.&quot;Петиция была в соответствии с законом о петициях передана правительству Словакии, которому и была адресована в соответствии с ее содержанием&quot;, — говорится в сообщении.В канцелярии пояснили, что проверили содержание петиции и установили, что подписавшие ее граждане обращаются к правительству республики, а глава государства в ней вообще не упоминается, нет в ней и никакого вопроса для вынесения на референдум. Петицию с требованием отменить антироссийские санкции активисты гражданского объединения "Брат за брата" 11 марта передали президенту Петеру Пелегрини. Документ подписали более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Активисты считают, что санкции наносят ущерб самой Словакии. Пеллегрини обещал изучить петицию, но подчеркивал, что в ней должен содержаться вопрос для референдума. Подписи для проведения референдума по выходу Словакии из антироссийских санкций сейчас собирает также глава политической партии DOMOV Павол Слота. Он предлагает вынести на референдум вопрос: "Согласны ли вы с тем, что Словакия не должна применять санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". По последним данным, политику уже удалось собрать порядка 280 тысяч подписей.
https://ria.ru/20250320/sanktsii-2006241096.html
https://ria.ru/20250317/evropa-2005351600.html
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_f1260c58ea5b738228b48485c53f9f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, россия, петер пеллегрини, санкции в отношении россии, санкции
В мире, Словакия, Россия, Петер Пеллегрини, Санкции в отношении России, Санкции
В кабмин Словакии направили петицию об отмене антироссийских санкций

Канцелярия главы Словакии передала петицию об отмене санкций против РФ кабмину

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Здание парламента Словакии (Народной рады) в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 20 мар — РИА Новости. Петицию с требованием отменить антироссийские санкции, которую передали президенту Словакии, перенаправили в правительство, сообщила канцелярия главы государства.
«

"Петиция была в соответствии с законом о петициях передана правительству Словакии, которому и была адресована в соответствии с ее содержанием", — говорится в сообщении.

Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Евросоюз отказался размораживать российские активы
Вчера, 16:37
В канцелярии пояснили, что проверили содержание петиции и установили, что подписавшие ее граждане обращаются к правительству республики, а глава государства в ней вообще не упоминается, нет в ней и никакого вопроса для вынесения на референдум.
Петицию с требованием отменить антироссийские санкции активисты гражданского объединения "Брат за брата" 11 марта передали президенту Петеру Пелегрини. Документ подписали более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Активисты считают, что санкции наносят ущерб самой Словакии. Пеллегрини обещал изучить петицию, но подчеркивал, что в ней должен содержаться вопрос для референдума.
Подписи для проведения референдума по выходу Словакии из антироссийских санкций сейчас собирает также глава политической партии DOMOV Павол Слота. Он предлагает вынести на референдум вопрос: "Согласны ли вы с тем, что Словакия не должна применять санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". По последним данным, политику уже удалось собрать порядка 280 тысяч подписей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Тогда мы умрем все вместе": Европа провоцирует глобальную войну
17 марта, 08:00
 
В миреСловакияРоссияПетер ПеллегриниСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала