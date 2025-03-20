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В Приморье потушили природный пожар
В Приморье потушили природный пожар - РИА Новости, 20.03.2025
В Приморье потушили природный пожар
Возгорание сухой растительности и строений в селе Авангард Партизанского городского округа в Приморском крае полностью ликвидировано, огонь уничтожил один жилой РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:10:00+03:00
2025-03-20T17:10:00+03:00
2025-03-20T17:23:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Возгорание сухой растительности и строений в селе Авангард Партизанского городского округа в Приморском крае полностью ликвидировано, огонь уничтожил один жилой дом и повредил два дачных дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Приморье в селе Авангард Партизанского городского округа ликвидировали загорание сухой растительности и строений", - говорится в сообщении.По уточненной информации, огнем уничтожен один жилой дом и повреждены два дачных дома.
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происшествия, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Приморье потушили природный пожар
В Приморье в селе Авангард потушили природный пожар