https://ria.ru/20250320/pozhar-2006251106.html

В Приморье потушили природный пожар

В Приморье потушили природный пожар - РИА Новости, 20.03.2025

В Приморье потушили природный пожар

Возгорание сухой растительности и строений в селе Авангард Партизанского городского округа в Приморском крае полностью ликвидировано, огонь уничтожил один жилой РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:10:00+03:00

2025-03-20T17:10:00+03:00

2025-03-20T17:23:00+03:00

происшествия

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Возгорание сухой растительности и строений в селе Авангард Партизанского городского округа в Приморском крае полностью ликвидировано, огонь уничтожил один жилой дом и повредил два дачных дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Приморье в селе Авангард Партизанского городского округа ликвидировали загорание сухой растительности и строений", - говорится в сообщении.По уточненной информации, огнем уничтожен один жилой дом и повреждены два дачных дома.

https://ria.ru/20250320/pozhar-2006127010.html

приморский край

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происшествия, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар