https://ria.ru/20250320/pozhar-2006127010.html

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась до 3750 квадратов

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась до 3750 квадратов - РИА Новости, 20.03.2025

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась до 3750 квадратов

Площадь пожара после атаки ВСУ, произошедшей 19 марта на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская, уменьшилась с 4250 до 3750 квадратных метров, сообщили РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T10:09:00+03:00

2025-03-20T10:09:00+03:00

2025-03-20T10:20:00+03:00

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Площадь пожара после атаки ВСУ, произошедшей 19 марта на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская, уменьшилась с 4250 до 3750 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона."Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе уменьшилась до 3750 квадратных метров. Специалисты продолжают тушить один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования", - говорится в сообщении.Уточняется, что к работам привлечены 406 человек и 157 единиц техники.Как ранее сообщило Минобороны, в ночь на 19 марта, через несколько часов после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и решения российского лидера о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, ВСУ атаковали тремя беспилотниками расположенный в станице Кавказская объект по перевалке нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

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краснодарский край

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Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край