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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась до 3750 квадратов - РИА Новости, 20.03.2025
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10:09 20.03.2025 (обновлено: 10:20 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/pozhar-2006127010.html
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась до 3750 квадратов
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась до 3750 квадратов - РИА Новости, 20.03.2025
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась до 3750 квадратов
Площадь пожара после атаки ВСУ, произошедшей 19 марта на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская, уменьшилась с 4250 до 3750 квадратных метров, сообщили РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:09:00+03:00
2025-03-20T10:20:00+03:00
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Площадь пожара после атаки ВСУ, произошедшей 19 марта на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская, уменьшилась с 4250 до 3750 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона."Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе уменьшилась до 3750 квадратных метров. Специалисты продолжают тушить один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования", - говорится в сообщении.Уточняется, что к работам привлечены 406 человек и 157 единиц техники.Как ранее сообщило Минобороны, в ночь на 19 марта, через несколько часов после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и решения российского лидера о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, ВСУ атаковали тремя беспилотниками расположенный в станице Кавказская объект по перевалке нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась до 3750 квадратов

Площадь пожара на нефтебазе у станицы Кавказская уменьшилась до 3750 квадратов

© СоцсетиПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Соцсети
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Площадь пожара после атаки ВСУ, произошедшей 19 марта на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская, уменьшилась с 4250 до 3750 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона.
«
"Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе уменьшилась до 3750 квадратных метров. Специалисты продолжают тушить один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к работам привлечены 406 человек и 157 единиц техники.
Как ранее сообщило Минобороны, в ночь на 19 марта, через несколько часов после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и решения российского лидера о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, ВСУ атаковали тремя беспилотниками расположенный в станице Кавказская объект по перевалке нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
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