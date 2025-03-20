Площадь пожара на нефтебазе на Кубани уменьшилась до 3750 квадратов
Площадь пожара на нефтебазе у станицы Кавказская уменьшилась до 3750 квадратов
© СоцсетиПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
© Соцсети
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Площадь пожара после атаки ВСУ, произошедшей 19 марта на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская, уменьшилась с 4250 до 3750 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона.
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"Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе уменьшилась до 3750 квадратных метров. Специалисты продолжают тушить один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к работам привлечены 406 человек и 157 единиц техники.
Как ранее сообщило Минобороны, в ночь на 19 марта, через несколько часов после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и решения российского лидера о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, ВСУ атаковали тремя беспилотниками расположенный в станице Кавказская объект по перевалке нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).