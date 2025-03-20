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Переговоры России и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде - РИА Новости, 20.03.2025
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15:37 20.03.2025 (обновлено: 16:14 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/peregovory-2006225749.html
Переговоры России и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде
Переговоры России и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде - РИА Новости, 20.03.2025
Переговоры России и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры по Украине пройдут в Эр-Рияде 24 марта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора с помощником... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:37:00+03:00
2025-03-20T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российско-американские переговоры по Украине пройдут в Эр-Рияде 24 марта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора с помощником Дональда Трампа по нацбезопасности Майклом Уолтцем."Мы условились с господином Уолтцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа", — сказал он.По словам Ушакова, это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике.Помощник президента подтвердил, что разговор с американским коллегой состоялся накануне, 19 марта. Он отметил также, что регулярно общается с Уолтцем по телефону."Я бы сказал, что это общение весьма полезно для обеих сторон", — добавил Ушаков.Он пояснил, что обсуждал с Уолтцем вопрос о встрече экспертных групп — вначале для проработки перспектив инициативы, касающейся безопасности судоходства в Черном море."Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии Генерального секретаря ООН Гутерреша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали", — отметил помощник российского лидера.Американская команда тоже сформирована, но, по словам Ушакова, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы."Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", — заключил он.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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в мире, россия, украина, сша
В мире, Россия, Украина, США
Переговоры России и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде

Ушаков: переговоры России и США по Украине пройдут 24 марта в Эр-Рияде

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российско-американские переговоры по Украине пройдут в Эр-Рияде 24 марта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора с помощником Дональда Трампа по нацбезопасности Майклом Уолтцем.
"Мы условились с господином Уолтцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
По словам Ушакова, это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике.
Помощник президента подтвердил, что разговор с американским коллегой состоялся накануне, 19 марта. Он отметил также, что регулярно общается с Уолтцем по телефону.
«
"Я бы сказал, что это общение весьма полезно для обеих сторон", — добавил Ушаков.
Он пояснил, что обсуждал с Уолтцем вопрос о встрече экспертных групп — вначале для проработки перспектив инициативы, касающейся безопасности судоходства в Черном море.
"Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии Генерального секретаря ООН Гутерреша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали", — отметил помощник российского лидера.
Американская команда тоже сформирована, но, по словам Ушакова, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы.
"Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", — заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Очень защищенный канал: безлимитная связь Путина и Трампа
Вчера, 08:00
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
18 марта, 22:15
 
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