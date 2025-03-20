Переговоры России и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде
Ушаков: переговоры России и США по Украине пройдут 24 марта в Эр-Рияде
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российско-американские переговоры по Украине пройдут в Эр-Рияде 24 марта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора с помощником Дональда Трампа по нацбезопасности Майклом Уолтцем.
"Мы условились с господином Уолтцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа", — сказал он.
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По словам Ушакова, это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике.
Помощник президента подтвердил, что разговор с американским коллегой состоялся накануне, 19 марта. Он отметил также, что регулярно общается с Уолтцем по телефону.
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"Я бы сказал, что это общение весьма полезно для обеих сторон", — добавил Ушаков.
Он пояснил, что обсуждал с Уолтцем вопрос о встрече экспертных групп — вначале для проработки перспектив инициативы, касающейся безопасности судоходства в Черном море.
"Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии Генерального секретаря ООН Гутерреша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали", — отметил помощник российского лидера.
Американская команда тоже сформирована, но, по словам Ушакова, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы.
"Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", — заключил он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
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