https://ria.ru/20250320/moshenniki-2006234388.html

МВД предупредило, что мошенники начали использовать самозапреты для обмана

МВД предупредило, что мошенники начали использовать самозапреты для обмана - РИА Новости, 20.03.2025

МВД предупредило, что мошенники начали использовать самозапреты для обмана

Мошенники представляются сотрудниками банка, уверяя граждан в якобы неправильно установленной функции самозапрета на кредиты, чтобы убедить их перейти по... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:04:00+03:00

2025-03-20T16:04:00+03:00

2025-03-20T17:05:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

происшествия

госуслуги

мошенники

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками банка, уверяя граждан в якобы неправильно установленной функции самозапрета на кредиты, чтобы убедить их перейти по фишиноговой ссылке, сообщил заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Лукин. В четверг в Национальном центре "Россия" проходит заседание президиума Общественного совета при МВД России, посвящённое повышению уровня финансовой грамотности населения. "Несмотря на введение с 1 марта 2025 года функции самозапрета на кредиты, уже фиксируются попытки взлома личных кабинетов на "Госуслугах". Злоумышленники звонят гражданам под видом работников банков и сообщают о якобы неправильно установленной функцией самозапрета. Затем гражданину направляют фишинговую ссылку, при переходе по которой мошенники получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах" и банковских приложениях. Далее происходит хищение по всем известным алгоритмам", - рассказал Лукин на заседании. По данным Минцифры, за первые 10 дней работы сервиса самозапрет на кредиты через "Госуслуги" установили более 5 миллионов россиян. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. При этом самозапрет нельзя установить на ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты и поручительства.

https://ria.ru/20250301/gosuslugi-2002425362.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия, госуслуги, мошенники