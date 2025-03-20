МВД предупредило, что мошенники начали использовать самозапреты для обмана
МВД: мошенники получают доступ к Госуслугам через якобы неправильные самозапреты
Самозапрет на кредиты через Госуслуги
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками банка, уверяя граждан в якобы неправильно установленной функции самозапрета на кредиты, чтобы убедить их перейти по фишиноговой ссылке, сообщил заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Лукин.
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"Несмотря на введение с 1 марта 2025 года функции самозапрета на кредиты, уже фиксируются попытки взлома личных кабинетов на "Госуслугах". Злоумышленники звонят гражданам под видом работников банков и сообщают о якобы неправильно установленной функцией самозапрета. Затем гражданину направляют фишинговую ссылку, при переходе по которой мошенники получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах" и банковских приложениях. Далее происходит хищение по всем известным алгоритмам", - рассказал Лукин на заседании.
По данным Минцифры, за первые 10 дней работы сервиса самозапрет на кредиты через "Госуслуги" установили более 5 миллионов россиян.
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. При этом самозапрет нельзя установить на ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты и поручительства.