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МВД предупредило, что мошенники начали использовать самозапреты для обмана - РИА Новости, 20.03.2025
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16:04 20.03.2025 (обновлено: 17:05 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/moshenniki-2006234388.html
МВД предупредило, что мошенники начали использовать самозапреты для обмана
МВД предупредило, что мошенники начали использовать самозапреты для обмана - РИА Новости, 20.03.2025
МВД предупредило, что мошенники начали использовать самозапреты для обмана
Мошенники представляются сотрудниками банка, уверяя граждан в якобы неправильно установленной функции самозапрета на кредиты, чтобы убедить их перейти по... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:04:00+03:00
2025-03-20T17:05:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
происшествия
госуслуги
мошенники
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками банка, уверяя граждан в якобы неправильно установленной функции самозапрета на кредиты, чтобы убедить их перейти по фишиноговой ссылке, сообщил заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Лукин. В четверг в Национальном центре "Россия" проходит заседание президиума Общественного совета при МВД России, посвящённое повышению уровня финансовой грамотности населения. "Несмотря на введение с 1 марта 2025 года функции самозапрета на кредиты, уже фиксируются попытки взлома личных кабинетов на "Госуслугах". Злоумышленники звонят гражданам под видом работников банков и сообщают о якобы неправильно установленной функцией самозапрета. Затем гражданину направляют фишинговую ссылку, при переходе по которой мошенники получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах" и банковских приложениях. Далее происходит хищение по всем известным алгоритмам", - рассказал Лукин на заседании. По данным Минцифры, за первые 10 дней работы сервиса самозапрет на кредиты через "Госуслуги" установили более 5 миллионов россиян. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. При этом самозапрет нельзя установить на ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты и поручительства.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия, госуслуги, мошенники
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Происшествия, Госуслуги, мошенники
МВД предупредило, что мошенники начали использовать самозапреты для обмана

МВД: мошенники получают доступ к Госуслугам через якобы неправильные самозапреты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамозапрет на кредиты через Госуслуги
Самозапрет на кредиты через Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Самозапрет на кредиты через Госуслуги
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками банка, уверяя граждан в якобы неправильно установленной функции самозапрета на кредиты, чтобы убедить их перейти по фишиноговой ссылке, сообщил заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Лукин.
В четверг в Национальном центре "Россия" проходит заседание президиума Общественного совета при МВД России, посвящённое повышению уровня финансовой грамотности населения.
«
"Несмотря на введение с 1 марта 2025 года функции самозапрета на кредиты, уже фиксируются попытки взлома личных кабинетов на "Госуслугах". Злоумышленники звонят гражданам под видом работников банков и сообщают о якобы неправильно установленной функцией самозапрета. Затем гражданину направляют фишинговую ссылку, при переходе по которой мошенники получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах" и банковских приложениях. Далее происходит хищение по всем известным алгоритмам", - рассказал Лукин на заседании.
По данным Минцифры, за первые 10 дней работы сервиса самозапрет на кредиты через "Госуслуги" установили более 5 миллионов россиян.
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. При этом самозапрет нельзя установить на ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты и поручительства.
Самозапрет на кредиты через Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы
1 марта, 10:58
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияПроисшествияГосуслугимошенники
 
 
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