В Саратове представили макет памятника регулировщице Победы Лиманской
Макет памятника знаменитой регулировщице Победы Лиманской презентован в Саратове
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкРегулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот
Регулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот. Архивное фото
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Макет памятника знаменитой регулировщице, участнице Великой Отечественной войны Марии Лиманской, который планируется установить в Саратове, был представлен на обозрение перед заседанием актива города, сам монумент уже изготавливается на заводе в Подмосковье, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Лиманскую в мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф Евгений Халдей, и позже весь мир стал называть ее Бранденбургской мадонной. Лиманская жила в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области с 1994 года. В 2020 году в Марксе установили памятник "Мадонна Победы", посвященный знаменитой военной регулировщице. Двадцать шестого ноября 2024 года Лиманская скончалась. Бусаргин сообщил, что памятник ей планируется установить в центральной части Саратова в год 80-летия Великой Победы. Позднее его пресс-служба уточнила, что памятник установят на въезде в парк Победы на Соколовой горе.
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"Попросил скульптора разработать для этого макет (памятника Лиманской). Его проект многие из присутствующих могли увидеть сегодня при входе. Семье Марии Филипповны он понравился, поэтому нашли средства и приняли решение постараться установить монумент к 9 Мая. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить совет ветеранов, который предложил место для его размещения. Регулировщица Победы как символ подвига наших предков будет встречать жителей и гостей Саратова у въезда в парк Победы. Накануне разговаривал со скульптором, сейчас памятник изготавливается на заводе в Подмосковье", - приводятся слова Бусаргина в Telegram-канале его пресс-службы.
Уточняется, что губернатор в четверг выступал на заседании актива Саратова.
Мария Лиманская родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года в возрасте 18 лет ушла на фронт, служила в запасном полку и шила одежду советским солдатам. Вместе с подругами попала в регулировщицы, пройдя трехдневное обучение. Боевое крещение Марии Филипповны прошло под Батайском Ростовской области. Под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина. После войны работала сначала медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области.
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