https://ria.ru/20250320/limanskaja-2006335498.html

В Саратове представили макет памятника регулировщице Победы Лиманской

В Саратове представили макет памятника регулировщице Победы Лиманской - РИА Новости, 20.03.2025

В Саратове представили макет памятника регулировщице Победы Лиманской

Макет памятника знаменитой регулировщице, участнице Великой Отечественной войны Марии Лиманской, который планируется установить в Саратове, был представлен на... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T23:17:00+03:00

2025-03-20T23:17:00+03:00

2025-03-20T23:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

саратов

волгоградская область

московская область (подмосковье)

роман бусаргин

евгений халдей

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939698213_0:349:3000:2037_1920x0_80_0_0_d878ca4b18f466d7aa71e05a45b40b50.jpg

САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Макет памятника знаменитой регулировщице, участнице Великой Отечественной войны Марии Лиманской, который планируется установить в Саратове, был представлен на обозрение перед заседанием актива города, сам монумент уже изготавливается на заводе в Подмосковье, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Лиманскую в мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф Евгений Халдей, и позже весь мир стал называть ее Бранденбургской мадонной. Лиманская жила в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области с 1994 года. В 2020 году в Марксе установили памятник "Мадонна Победы", посвященный знаменитой военной регулировщице. Двадцать шестого ноября 2024 года Лиманская скончалась. Бусаргин сообщил, что памятник ей планируется установить в центральной части Саратова в год 80-летия Великой Победы. Позднее его пресс-служба уточнила, что памятник установят на въезде в парк Победы на Соколовой горе. "Попросил скульптора разработать для этого макет (памятника Лиманской). Его проект многие из присутствующих могли увидеть сегодня при входе. Семье Марии Филипповны он понравился, поэтому нашли средства и приняли решение постараться установить монумент к 9 Мая. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить совет ветеранов, который предложил место для его размещения. Регулировщица Победы как символ подвига наших предков будет встречать жителей и гостей Саратова у въезда в парк Победы. Накануне разговаривал со скульптором, сейчас памятник изготавливается на заводе в Подмосковье", - приводятся слова Бусаргина в Telegram-канале его пресс-службы. Уточняется, что губернатор в четверг выступал на заседании актива Саратова. Мария Лиманская родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года в возрасте 18 лет ушла на фронт, служила в запасном полку и шила одежду советским солдатам. Вместе с подругами попала в регулировщицы, пройдя трехдневное обучение. Боевое крещение Марии Филипповны прошло под Батайском Ростовской области. Под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина. После войны работала сначала медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области.

https://ria.ru/20241126/limanskaya-1985704211.html

саратов

волгоградская область

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, саратов, волгоградская область, московская область (подмосковье), роман бусаргин, евгений халдей, 80-летие победы в великой отечественной войне