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Источник: фигурант дела Копайгородской находится под подпиской о невыезде - РИА Новости, 20.03.2025
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02:52 20.03.2025 (обновлено: 03:07 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/kopaygorodskaya-2006096233.html
Источник: фигурант дела Копайгородской находится под подпиской о невыезде
Источник: фигурант дела Копайгородской находится под подпиской о невыезде - РИА Новости, 20.03.2025
Источник: фигурант дела Копайгородской находится под подпиской о невыезде
Фигурант, связанный в давлением на свидетелей в уголовном деле супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, находится под подпиской о РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T02:52:00+03:00
2025-03-20T03:07:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Фигурант, связанный в давлением на свидетелей в уголовном деле супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с уголовным делом. "Находится под подпиской",- сказал собеседник агентства. Он не уточнил, предъявлено ли обвинение фигуранту или он является подозреваемым. Какую именно роль это лицо занимает в уголовном деле, собеседник также не пояснил. Ранее Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения Копайгородской и перевел ее в СИЗО из-под домашнего ареста. Следствие считает, что Копайгородская предпринимала попытки к оказанию давления на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга. Позже источник РИА Новости сообщил, о том, что в деле есть ещё один фигурант, связанный с давление на свидетеля. Супругам Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства. Свою вину Копайгородские не признают. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20250306/sud-2003425432.html
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происшествия, сочи, москва, россия
Происшествия, Сочи, Москва, Россия
Источник: фигурант дела Копайгородской находится под подпиской о невыезде

Фигурант дела Копайгородской находится под подпиской о невыезде

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Фигурант, связанный в давлением на свидетелей в уголовном деле супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с уголовным делом.
"Находится под подпиской",- сказал собеседник агентства.
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6 марта, 16:06
Он не уточнил, предъявлено ли обвинение фигуранту или он является подозреваемым. Какую именно роль это лицо занимает в уголовном деле, собеседник также не пояснил.
Ранее Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения Копайгородской и перевел ее в СИЗО из-под домашнего ареста. Следствие считает, что Копайгородская предпринимала попытки к оказанию давления на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга.
Позже источник РИА Новости сообщил, о том, что в деле есть ещё один фигурант, связанный с давление на свидетеля.
Супругам Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.
По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства.
Свою вину Копайгородские не признают.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
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