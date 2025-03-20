https://ria.ru/20250320/kallas-2006149388.html

Politico: ряд дипломатов в ЕС раскритиковали план Каллас по Украине

Politico: ряд дипломатов в ЕС раскритиковали план Каллас по Украине - РИА Новости, 20.03.2025

Politico: ряд дипломатов в ЕС раскритиковали план Каллас по Украине

Ряд дипломатов в ЕС в частном порядке критически высказались о плане главы дипломатии евроблока Каи Каллас о помощи Украине, он не пользуется единогласной... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:37:00+03:00

2025-03-20T11:37:00+03:00

2025-03-20T11:37:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ряд дипломатов в ЕС в частном порядке критически высказались о плане главы дипломатии евроблока Каи Каллас о помощи Украине, он не пользуется единогласной поддержкой, пишет издание Politico. Ранее 17 марта Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро. "Дипломаты из полудюжины стран (ЕС - ред.) в частном порядке раскритиковали план Каллас... Некоторые жаловались, что с ними не консультировались, а другие обеспокоены предложением основывать взносы на валовом национальном доходе", - говорится в публикации. Издание указывает, что план Каллас не имеет единогласной поддержки, и значительные подвижки по нему в ходе предстоящего саммита ЕС не ожидаются. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20250319/tramp-2005858030.html

https://ria.ru/20250203/ukraina-1997007315.html

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в мире, украина, россия, киев, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато