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Politico: ряд дипломатов в ЕС раскритиковали план Каллас по Украине - РИА Новости, 20.03.2025
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11:37 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/kallas-2006149388.html
Politico: ряд дипломатов в ЕС раскритиковали план Каллас по Украине
Politico: ряд дипломатов в ЕС раскритиковали план Каллас по Украине - РИА Новости, 20.03.2025
Politico: ряд дипломатов в ЕС раскритиковали план Каллас по Украине
Ряд дипломатов в ЕС в частном порядке критически высказались о плане главы дипломатии евроблока Каи Каллас о помощи Украине, он не пользуется единогласной... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:37:00+03:00
2025-03-20T11:37:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
нато
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ряд дипломатов в ЕС в частном порядке критически высказались о плане главы дипломатии евроблока Каи Каллас о помощи Украине, он не пользуется единогласной поддержкой, пишет издание Politico. Ранее 17 марта Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро. "Дипломаты из полудюжины стран (ЕС - ред.) в частном порядке раскритиковали план Каллас... Некоторые жаловались, что с ними не консультировались, а другие обеспокоены предложением основывать взносы на валовом национальном доходе", - говорится в публикации. Издание указывает, что план Каллас не имеет единогласной поддержки, и значительные подвижки по нему в ходе предстоящего саммита ЕС не ожидаются. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250319/tramp-2005858030.html
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в мире, украина, россия, киев, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Politico: ряд дипломатов в ЕС раскритиковали план Каллас по Украине

Politico: некоторые дипломаты в ЕС раскритиковали план Каллас о помощи Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ряд дипломатов в ЕС в частном порядке критически высказались о плане главы дипломатии евроблока Каи Каллас о помощи Украине, он не пользуется единогласной поддержкой, пишет издание Politico.
Ранее 17 марта Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро.
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"Дипломаты из полудюжины стран (ЕС - ред.) в частном порядке раскритиковали план Каллас... Некоторые жаловались, что с ними не консультировались, а другие обеспокоены предложением основывать взносы на валовом национальном доходе", - говорится в публикации.
Издание указывает, что план Каллас не имеет единогласной поддержки, и значительные подвижки по нему в ходе предстоящего саммита ЕС не ожидаются.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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В миреУкраинаРоссияКиевКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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