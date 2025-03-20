Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как кибермошенники воруют голоса граждан - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/gosduma-2006093561.html
В Госдуме рассказали, как кибермошенники воруют голоса граждан
В Госдуме рассказали, как кибермошенники воруют голоса граждан - РИА Новости, 20.03.2025
В Госдуме рассказали, как кибермошенники воруют голоса граждан
Кибермошенники начали воровать голоса граждан из видео в социальных сетях и использовать их в схемах обмана по выманиванию денег у родственников жертвы,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T02:23:00+03:00
2025-03-20T02:23:00+03:00
общество
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кибермошенники начали воровать голоса граждан из видео в социальных сетях и использовать их в схемах обмана по выманиванию денег у родственников жертвы, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Современные кибермошенники активно используют технологии искусственного интеллекта для подделки голосов. Обычно они предварительно собирают образцы речи жертвы из открытых источников — социальных сетей, видеороликов или даже утечек данных. После этого с помощью специальных программ создают синтезированный голос, который звучит почти неотличимо от оригинала", - сказал он. По словам депутата, вариации схем включают звонки от "родственников" с просьбой о финансовой помощи, "представителей" банков для подтверждения операций или даже имитацию голосов начальников для выманивания средств у подчиненных". "Одной из самых распространенных схем является звонок от "родственника" в беде. Мошенники звонят голосом близкого человека — ребенка, родителя или супруга — и сообщают о срочной ситуации: аварии, задержании полицией, необходимости срочного лечения. Используя эмоциональное давление, они просят срочно перевести деньги на указанный счет. Часто они знают реальные данные жертвы, такие как имена родственников или детали их жизни, что делает обман еще более правдоподобным", - добавил парламентарий. Как рассказал Немкин, кибермошенники также используют поддельные голоса для атак на компании. В таких случаях они звонят от имени руководителя компании бухгалтеру или другому финансовому сотруднику с просьбой срочно провести перевод на указанный счет под предлогом важной сделки или урегулирования форс-мажорной ситуации. Немкин уточнил, что использование "голоса начальника" снижает вероятность проверки, особенно если звонок сделан в нерабочее время или с пометкой о срочности. "Еще одна вариация связана с мошенничеством в сфере услуг и доставки. Злоумышленники звонят от имени курьеров, сотрудников сервисных компаний или служб доставки, используя поддельные голоса, чтобы подтвердить заказ или сообщить о проблеме с оплатой. Они просят назвать данные карты "для уточнения платежа" или предлагают оплатить услугу через ссылку, ведущую на фишинговый сайт. Эта схема работает за счет того, что звонки от служб доставки и курьеров стали обыденным явлением, а данные о покупках могут быть легко получены из утечек баз данных", - подчеркнул Немкин. Депутат пояснил, что также существует схема социальной инженерии с использованием "знакомого голоса", в этом случае злоумышленники используют поддельный голос друга или коллеги, чтобы запросить доступ к аккаунтам, документам или даже просто занять денег. Например, "друг" просит сообщить код подтверждения из SMS, объясняя это проблемой с собственным телефоном. "В доверительных отношениях такой запрос редко вызывает подозрения, что делает схему особенно эффективной. Эти вариации показывают, насколько гибко мошенники используют технологии подделки голоса в сочетании с методами социальной инженерии", - предупредил депутат. По словам парламентария, основная опасность таких атак заключается в высокой степени доверия, которое вызывают поддельные голоса. "Первый шаг к защите — повышение осведомленности. Людям необходимо знать о существовании таких технологий и быть настороженными даже в разговорах с "знакомыми" голосами. Важно использовать дополнительные каналы проверки информации: перезвонить по известному номеру, задать контрольные вопросы, которые может знать только настоящий собеседник. Также стоит настроить двухфакторную аутентификацию в финансовых сервисах и избегать публикации в интернете длинных аудиозаписей с собственным голосом", - советует депутат.
https://ria.ru/20241127/moshennichestvo-1985923595.html
https://ria.ru/20250317/moshenniki-2005444171.html
https://ria.ru/20250319/kiberbezopasnost-2005871469.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как кибермошенники воруют голоса граждан

Депутат Немкин: кибермошенники начали воровать голоса из видео в соцсетях

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кибермошенники начали воровать голоса граждан из видео в социальных сетях и использовать их в схемах обмана по выманиванию денег у родственников жертвы, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Современные кибермошенники активно используют технологии искусственного интеллекта для подделки голосов. Обычно они предварительно собирают образцы речи жертвы из открытых источников — социальных сетей, видеороликов или даже утечек данных. После этого с помощью специальных программ создают синтезированный голос, который звучит почти неотличимо от оригинала", - сказал он.
Пожилая женщина использует смартфон - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Госдуме рассказали о новом виде мошенничества
27 ноября 2024, 08:46
По словам депутата, вариации схем включают звонки от "родственников" с просьбой о финансовой помощи, "представителей" банков для подтверждения операций или даже имитацию голосов начальников для выманивания средств у подчиненных".
"Одной из самых распространенных схем является звонок от "родственника" в беде. Мошенники звонят голосом близкого человека — ребенка, родителя или супруга — и сообщают о срочной ситуации: аварии, задержании полицией, необходимости срочного лечения. Используя эмоциональное давление, они просят срочно перевести деньги на указанный счет. Часто они знают реальные данные жертвы, такие как имена родственников или детали их жизни, что делает обман еще более правдоподобным", - добавил парламентарий.
Как рассказал Немкин, кибермошенники также используют поддельные голоса для атак на компании. В таких случаях они звонят от имени руководителя компании бухгалтеру или другому финансовому сотруднику с просьбой срочно провести перевод на указанный счет под предлогом важной сделки или урегулирования форс-мажорной ситуации. Немкин уточнил, что использование "голоса начальника" снижает вероятность проверки, особенно если звонок сделан в нерабочее время или с пометкой о срочности.
"Еще одна вариация связана с мошенничеством в сфере услуг и доставки. Злоумышленники звонят от имени курьеров, сотрудников сервисных компаний или служб доставки, используя поддельные голоса, чтобы подтвердить заказ или сообщить о проблеме с оплатой. Они просят назвать данные карты "для уточнения платежа" или предлагают оплатить услугу через ссылку, ведущую на фишинговый сайт. Эта схема работает за счет того, что звонки от служб доставки и курьеров стали обыденным явлением, а данные о покупках могут быть легко получены из утечек баз данных", - подчеркнул Немкин.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Мошенники не могут украсть деньги с помощью записи голоса, сообщили в ЦБТ
17 марта, 10:54
Депутат пояснил, что также существует схема социальной инженерии с использованием "знакомого голоса", в этом случае злоумышленники используют поддельный голос друга или коллеги, чтобы запросить доступ к аккаунтам, документам или даже просто занять денег.
Например, "друг" просит сообщить код подтверждения из SMS, объясняя это проблемой с собственным телефоном. "В доверительных отношениях такой запрос редко вызывает подозрения, что делает схему особенно эффективной. Эти вариации показывают, насколько гибко мошенники используют технологии подделки голоса в сочетании с методами социальной инженерии", - предупредил депутат.
По словам парламентария, основная опасность таких атак заключается в высокой степени доверия, которое вызывают поддельные голоса.
"Первый шаг к защите — повышение осведомленности. Людям необходимо знать о существовании таких технологий и быть настороженными даже в разговорах с "знакомыми" голосами. Важно использовать дополнительные каналы проверки информации: перезвонить по известному номеру, задать контрольные вопросы, которые может знать только настоящий собеседник. Также стоит настроить двухфакторную аутентификацию в финансовых сервисах и избегать публикации в интернете длинных аудиозаписей с собственным голосом", - советует депутат.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в интернете
Вчера, 06:03
 
ОбществоТехнологииАнтон Немкин (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала