https://ria.ru/20250320/gosduma-2006093561.html

В Госдуме рассказали, как кибермошенники воруют голоса граждан

В Госдуме рассказали, как кибермошенники воруют голоса граждан - РИА Новости, 20.03.2025

В Госдуме рассказали, как кибермошенники воруют голоса граждан

Кибермошенники начали воровать голоса граждан из видео в социальных сетях и использовать их в схемах обмана по выманиванию денег у родственников жертвы,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T02:23:00+03:00

2025-03-20T02:23:00+03:00

2025-03-20T02:23:00+03:00

общество

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кибермошенники начали воровать голоса граждан из видео в социальных сетях и использовать их в схемах обмана по выманиванию денег у родственников жертвы, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Современные кибермошенники активно используют технологии искусственного интеллекта для подделки голосов. Обычно они предварительно собирают образцы речи жертвы из открытых источников — социальных сетей, видеороликов или даже утечек данных. После этого с помощью специальных программ создают синтезированный голос, который звучит почти неотличимо от оригинала", - сказал он. По словам депутата, вариации схем включают звонки от "родственников" с просьбой о финансовой помощи, "представителей" банков для подтверждения операций или даже имитацию голосов начальников для выманивания средств у подчиненных". "Одной из самых распространенных схем является звонок от "родственника" в беде. Мошенники звонят голосом близкого человека — ребенка, родителя или супруга — и сообщают о срочной ситуации: аварии, задержании полицией, необходимости срочного лечения. Используя эмоциональное давление, они просят срочно перевести деньги на указанный счет. Часто они знают реальные данные жертвы, такие как имена родственников или детали их жизни, что делает обман еще более правдоподобным", - добавил парламентарий. Как рассказал Немкин, кибермошенники также используют поддельные голоса для атак на компании. В таких случаях они звонят от имени руководителя компании бухгалтеру или другому финансовому сотруднику с просьбой срочно провести перевод на указанный счет под предлогом важной сделки или урегулирования форс-мажорной ситуации. Немкин уточнил, что использование "голоса начальника" снижает вероятность проверки, особенно если звонок сделан в нерабочее время или с пометкой о срочности. "Еще одна вариация связана с мошенничеством в сфере услуг и доставки. Злоумышленники звонят от имени курьеров, сотрудников сервисных компаний или служб доставки, используя поддельные голоса, чтобы подтвердить заказ или сообщить о проблеме с оплатой. Они просят назвать данные карты "для уточнения платежа" или предлагают оплатить услугу через ссылку, ведущую на фишинговый сайт. Эта схема работает за счет того, что звонки от служб доставки и курьеров стали обыденным явлением, а данные о покупках могут быть легко получены из утечек баз данных", - подчеркнул Немкин. Депутат пояснил, что также существует схема социальной инженерии с использованием "знакомого голоса", в этом случае злоумышленники используют поддельный голос друга или коллеги, чтобы запросить доступ к аккаунтам, документам или даже просто занять денег. Например, "друг" просит сообщить код подтверждения из SMS, объясняя это проблемой с собственным телефоном. "В доверительных отношениях такой запрос редко вызывает подозрения, что делает схему особенно эффективной. Эти вариации показывают, насколько гибко мошенники используют технологии подделки голоса в сочетании с методами социальной инженерии", - предупредил депутат. По словам парламентария, основная опасность таких атак заключается в высокой степени доверия, которое вызывают поддельные голоса. "Первый шаг к защите — повышение осведомленности. Людям необходимо знать о существовании таких технологий и быть настороженными даже в разговорах с "знакомыми" голосами. Важно использовать дополнительные каналы проверки информации: перезвонить по известному номеру, задать контрольные вопросы, которые может знать только настоящий собеседник. Также стоит настроить двухфакторную аутентификацию в финансовых сервисах и избегать публикации в интернете длинных аудиозаписей с собственным голосом", - советует депутат.

https://ria.ru/20241127/moshennichestvo-1985923595.html

https://ria.ru/20250317/moshenniki-2005444171.html

https://ria.ru/20250319/kiberbezopasnost-2005871469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф